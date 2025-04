Tradimento, anticipazioni 13 aprile: trama maxi puntata della domenica pomeriggio

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 13 aprile 2025

Sezai racconta a Güzide che Ümit è andato a trovarlo, pentito delle sue azioni. Tuttavia, Güzide è troppo ferita per concedergli il perdono. Per cercare chiarimenti, Sezai tenta di contattare Ümit per un incontro ma non riesce a rintracciarlo perché il suo telefono è spento. Decide di recarsi alla pensione dove Ümit alloggia e scopre che l’uomo è in ospedale in seguito a un’aggressione. Nel frattempo, Tarik, dopo aver ricevuto foto compromettenti di Yesim, richiede un ordine restrittivo per proteggere Oyku. Yesim, ignara, pianifica di sottrarre la figlia dalla casa di Tarik, ma lui, arrivando con la polizia, la fa arrestare.

Mualla chiede a Güzide di incontrarsi per convincerla a visitare Oylum, la quale sente la mancanza della madre, mentre Behram invita Oylum a chiamare Tarik a casa loro. Quando Güzide arriva da Oylum e Behram, scopre di essere stata ingannata da Mualla e Tarik, che tentano una riconciliazione tra lei e suo marito. Questo tentativo sfocia in un vivace scontro.

Sezai scopre che Ümit è in ospedale per essere stato accoltellato e avvisa Güzide, che si precipita in terapia intensiva. Il mattino seguente, Ümit si risveglia e i medici lo dichiarano fuori pericolo. Ozan confida a Zeynep l'intenzione di chiedere in moglie Zelis, ma la conversazione viene ascoltata da Güzide, che va su tutte le furie. Dopo la lite con Güzide, Mualla torna a Diyarbakir e avverte suo figlio di tenere Oylum e Güzide il più lontano possibile per evitare rischi alla sua famiglia…