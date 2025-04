Tradimento, anticipazioni 15 aprile: Ozan chiede a Zelis di sposarlo

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 15 aprile 2025

Oltan rimprovera Ozan per averlo sottovalutato e tentato di incastrarlo, sottolineando che non avrebbe mai dovuto conservare informazioni segrete su un computer facilmente accessibile. Avverte entrambi, lui e Zelis, di non farsi più vedere.

Ozan, scoprendo Zelis a casa di Yesim, le chiede di sposarlo, e lei accetta. Yesim viene liberata grazie al ritiro della denuncia da parte di Tarik, che però la avverte di non avvicinarsi più a Oyku, altrimenti minaccia di farla finire in prigione…