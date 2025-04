Tradimento, anticipazioni 24 aprile: Zelis vuole porre fine alla vita di Behram ma…

Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 24 aprile 2025

Tolga e Oltan lasciano l'ospedale. Selin chiama Tolga, che le mente dicendo di essere ancora ad Ankara. Oylum, profondamente turbata, si reca a casa di Mualla per verificare se suo figlio sia lì e incontra il nipote di Mualla, Kahraman. Zelis si introduce in ospedale di nascosto con l'intento di porre fine alla vita di Behram, ma fallisce nel suo intento. Nel frattempo, Kahraman scopre che il rapimento di Can è stato orchestrato da Mualla…