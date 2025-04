Tradimento, anticipazioni 25 aprile: puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 25 aprile 2025

Ipek utilizza la carta di credito del padre, in attesa di ottenerne una nuova. Ilknur sorprende una telefonata tra Yesim e Zuhal e chiede immediatamente spiegazioni. Yesim ammette che ha accettato di aiutare Zuhal a rapire Can dall’ospedale per la somma di 500 dollari. Intanto, le ricerche del bambino proseguono senza sosta. La polizia e le famiglie Dicleli e Yenersoy aspettano la telefonata dei rapitori, che arriva poco dopo. La richiesta è di un riscatto da pagare in criptovalute e poi forniscono l’indirizzo dove si troverebbe il bambino. Una volta raggiunto il luogo, scoprono che Can non è lì. Oylum è devastata e torna a casa di Guzide. Con sorpresa di tutti, ad aspettarla c’è Yesim con Can tra le braccia. Yesim dichiara, mentendo, che mentre era in ospedale per salutare Oylum, ha casualmente sentito Zuhal dire all’infermiera che avrebbe rapito il bambino su ordine di Mualla, lasciando intendere che Yesim sia intervenuta per salvarlo.

Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica. Tolga viene preso in ostaggio da Kahraman ma, quando arriva Oltan, viene liberato poiché Kahraman non è sicuro che sia lui ad aver ferito Behram. Oltan rimprovera Tolga per aver provato Kahraman spiegando che Selin lo aveva avvisato dopo aver visto il rapimento mentre seguiva Tolga perché sospettava che stesse andando da Oylum. Il medico di Behram spiega a Mualla che il contatto con i propri cari può aiutare i pazienti in coma a riprendersi. Mualla convince allora Kahraman a chiamare Oylum per portare Can da Behram, ma Oylum rifiuta. Yesim prova nuovamente ad avvicinarsi a Tarik nel suo ufficio chiedendo di vedere Oyku. Indignata con lui, pensa di minacciarlo con un video che lo ritrae mentre uccide Korkmaz, ma alla fine cancella il messaggio.

Yesim e Ilknur vengono cacciate di casa da Mualla e devono cercare un altro posto dove stare, ma Yesim perde il portafoglio e non riescono a pagarsi una stanza per la notte. Yesim decide allora di recarsi da Guzide; quest'ultima sente di doverle un favore dopo che Can è stato riportato a casa. Guzide allora accoglie le due donne per un po', finché non troveranno una nuova sistemazione…