Tradimento anticipazioni: cos’ha in mente İpek?

Nella seconda stagione di Tradimento, i telespettatori della dizi avranno modo di conoscere İpek Okuyan (İlayda Çevik), la figlia di Ali Sezai (Ercan Kesal). La ragazza si presenterà all’improvviso a Istanbul, apparentemente per riallacciare il rapporto con il padre, ma fin da subito darà l’impressione di stare nascondendo qualcosa…

Tradimento, news: İpek ce l’ha con Güzide

Come prima cosa, İpek si mostrerà nervosa ogni volta che il padre farà il nome di Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Anche se accennerà un sorriso ogni volta in cui Sezai parlerà del suo rapporto d’amicizia con Güzide, la giovane Okuyan darà l’impressione di avercela a morte con l’ex giudice. Idea che troverà conferma nel corso di un dialogo tra İpek e la sua alleata Azra (Alize Gördüm), la nipote di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu).

In pratica, İpek considererà Güzide come l’unica responsabile del fallimento dei suoi genitori, che ha poi portato la madre a togliersi la vita. A detta di İpek, Sezai non ha mai smesso di amare la Özgüder, condannando di fatto la sua mamma ad un matrimonio infelice. Proprio per questo, İpek non esiterà a spendere in maniera folle i soldi del padre, al fine di fargliela pagare per come si è comportato con la donna che ha messa al mondo.

Tradimento, trame: la grande bugia di İpek

Non a caso, a pochi giorni dal suo arrivo in città, İpek si renderà protagonista di un forte scontro in un negozio di antiquariato. Possiamo anticiparvi che la Okuyan resterà affascinata da un antico piatto pregiato ed insisterà per comprarlo, anche se sullo stesso avrà già messo gli occhi un’altra persona.

La situazione si farà dunque piuttosto tesa e alla fine İpek spintonerà la “rivale”, finendo per rompere diversi oggetti. In commissariato, İpek riuscirà però a far volgere tutto a suo vantaggio, dato la mancanza di telecamere nel negozio, e Sezai si fiderà ciecamente di lei e della sua versione.

Tuttavia, le strane azioni della ragazza non passeranno del tutto inosservate. Ad esempio, Numan comincerà a guardarla con sospetto, il tutto mentre verrà chiarito per quale motivo İpek abbia trovato in Azra un’alleata nella sua vendetta contro Güzide. Giornalista di professione, la nipote di Tarik ce l’avrà infatti a sua volta con la Özgüder poiché la considererà responsabile di un mancato prestito concesso ai suoi genitori dallo zio. Prestito che, se fosse stato concesso, avrebbe salvato l’azienda dei suoi genitori e la vita del padre, suicidatosi dopo aver perso tutto quanto.

Tradimento, spoiler: che cosa ha in mente İpek?

Alleanza controversa, dunque, quella tra İpek e Azra, che si arricchirà presto di un ulteriore particolare. Nel corso di una cena al ristorante, İpek farà di tutto per attaccare bottone con Serra (İrem Tuncer), la sorella di Selin (Burcu Söyler), e farà in modo che le parli di Güzide e della relazione passata tra il cognato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör).

Un’amicizia del tutto strategica, che la Okuyan – in quel momento accompagnata da Azra – utilizzerà a proprio vantaggio. Ma che cosa avrà in mente İpek? Occhio perché la sua cattiverà emergerà sempre di più con il proseguire delle puntate… Seguici su Instagram.