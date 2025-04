Tradimento, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 20 a sabato 26 aprile 2025

Zekai ricatta Zelis, accusandola di aver sottratto un diamante destinato all’Asia, costringendola ad avere un rapporto con lui nell’hotel di Behram. Quest’ultimo, insospettito e convinto che Zelis sia un’escort, registra una conversazione in cui Zekai confessa quanto accaduto. Due giorni prima dell’incidente, Behram scopre che Zelis ha incontrato di nascosto Zekai e decide di metterla con le spalle al muro: le dà tre giorni di tempo per raccontare tutto a Ozan, altrimenti sarà lui stesso a farlo.

Nel frattempo, Behram riceve delle foto compromettenti di un incontro tra Oylum e Tolga, e decide di vendicarsi. Invia dei suoi uomini per aggredire Tolga e intimargli di stare lontano da Oylum. Tolga non racconta nulla a Oltan, ma quest’ultimo capisce subito che dietro l’aggressione c’è Behram.

Dopo l’incidente di Oylum e la sparatoria contro Behram, Mualla raduna lo staff dell’hotel e comunica che, fino al risveglio di suo figlio, sarà Kahraman a gestire gli affari di famiglia. Intanto, Oylum ha delle complicazioni e necessita di una trasfusione. Vengono chiamati Umit e Tarik per le analisi, da cui emerge che Tarik non è il padre biologico di Oylum. Furioso, l’uomo affronta Guzide e Sezai, ma durante una colluttazione con Umit, perde i sensi dopo aver battuto la testa.

Al risveglio, Oylum scopre con orrore che suo figlio Can è scomparso. In preda al panico, viene rassicurata da Kahraman, Tolga e il resto della famiglia, che promettono di ritrovarlo. Umit accusa Mualla del rapimento, ma in realtà è Yesim ad aver preso il piccolo, portandolo in una struttura. Durante una discussione, Tolga confessa a Oltan di amare ancora Oylum e di essere disposto a tutto per aiutarla.

Mualla fa installare una telecamera nella stanza d’ospedale di Behram. Nel frattempo, Sezai va in soccorso di Ipek, bloccata in una stazione di servizio dopo che la carta le è stata clonata. Ilknur scopre 500 dollari nella borsa di Yesim, che si giustifica dicendo che sono un bonus. Serra, invece, spende i soldi delle bollette per comprarsi delle cuffie e chiede altri soldi alla sorella. Durante il litigio, sentono al telegiornale del rapimento di Can e del ferimento di Behram.

Selin chiama Tolga, che mente dicendo di essere ancora ad Ankara. Oylum, disperata, si reca a casa di Mualla e trova Kahraman. Nel frattempo, Zelis si intrufola in ospedale per cercare di uccidere Behram, ma non riesce. Kahraman scopre che dietro al rapimento c’è proprio Mualla.

Yesim ammette a Ilknur di aver aiutato Zuhal a rapire Can per 500 dollari. La polizia e le famiglie Dicleli e Yenersoy attendono la richiesta di riscatto, che arriva poco dopo: i rapitori vogliono essere pagati in criptovalute e indicano un luogo dove ritrovare il bambino. Ma, una volta arrivati, scoprono che Can non è lì. Oylum, distrutta, torna a casa di Guzide, dove trova Yesim con il bambino in braccio. Racconta di averlo salvato dopo aver sentito per caso la conversazione di Zuhal in ospedale, ma è evidente che sta mentendo.

Intanto, Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica. Kahraman prende in ostaggio Tolga, ma lo libera quando Oltan interviene e spiega che è stata Selin ad avvisarlo, poiché lo stava seguendo. Tolga sospetta che Selin lo abbia seguito per gelosia nei confronti di Oylum.

Il medico consiglia a Mualla di far visitare Behram da persone care per stimolarne il risveglio. Così convince Kahraman a contattare Oylum per chiedere di portare Can in ospedale. Oylum, inizialmente riluttante, accetta. Ma i medici decidono di avviare la procedura per dichiarare la morte cerebrale di Behram. La decisione finale spetta a Oylum, essendo sua moglie. Mualla, furiosa, la aggredisce e la accusa di voler uccidere suo figlio, poi lo trasferisce a casa per curarlo privatamente.

Durante il litigio, Mualla grida che Oylum non è figlia di nessuno. A quel punto, Guzide è costretta a confessare la verità, rassicurando però Oylum sul suo amore incondizionato. Tornato dall'Argentina, Kahraman indaga su chi abbia sparato a Behram. Scopre che Zelis lo ha visitato in terapia intensiva e la convoca. Un flashback suggerisce che Zelis e Ozan possano essere coinvolti: lei afferma infatti che Behram avrebbe tentato di abusare di lei…