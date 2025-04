Tradimento, anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 6 a sabato 12 aprile 2025

Ozan cerca disperatamente di contattare Zelis, ma lei ha bloccato il suo numero. Determinato a parlarle, utilizza il cellulare di Mesut e finalmente riesce a raggiungerla, ma la ragazza lo supplica di lasciarla in pace. Non volendo arrendersi, Ozan si presenta sotto casa sua per chiederle una seconda possibilità, ma Zelis lo respinge senza esitazione.

Entrata in casa, Zelis si scontra con Yesim, accusandola di essere un’intrusa che non ha mai contribuito in alcun modo alla gestione domestica. Offesa, Yesim decide di andarsene e tenta di trovare rifugio nell’albergo di Tarik. Nel frattempo, Guzide si riunisce con i figli per pianificare il trasferimento di Oylum: per proteggerla da Behram, vuole mandarla a studiare in America e farla partorire lì, chiedendo a Tarik di coprire le spese.

Tolga e Selin ufficializzano il loro fidanzamento e vanno a comunicarlo a Oltan, che nel frattempo si rende conto di provare qualcosa di profondo per Elmas, proprio mentre lei gli annuncia la sua imminente partenza per lavoro. Oltan reagisce male alla notizia del fidanzamento del figlio e il suo sconcerto aumenta quando scopre della gravidanza di Oylum, intuendo che Tolga abbia agito solo per ripicca.

Sezai vorrebbe aiutare Guzide evitando che debba rivolgersi a Tarik, ma quest’ultimo accetta di coprire le spese per Oylum e consegna a Guzide 100.000 dollari. La scena viene vista da Yesim, che, furiosa, irrompe nell’ufficio rivendicando i suoi diritti. Poco dopo, Oylum e Guzide si trovano in aeroporto, pronte a partire per l’America, ma i loro piani vengono sconvolti da Behram, che porta via Oylum con sé. Quando Guzide prova a chiamare la figlia, la ragazza le dice che non partirà più e che sposerà Behram.

Disperata, Guzide si unisce a Tarik, Nazan e Mualla per cercare Oylum. Nel frattempo, Sezai si precipita in ospedale dopo aver saputo dell’infarto di Numan. Tolga si prepara a conoscere la famiglia di Selin, ma il suo amico Selcuk teme che lo stia facendo solo per vendetta nei confronti di Oylum. Oltan, invece, manda Ozan ad Amsterdam come suo delegato e chiede a Zelis di accompagnarlo. Ozan prova a parlare con Zelis, ma lei continua a rifiutarsi di ascoltarlo.

Guzide decide di affidare a Mualla le indagini su Behram e Oylum, mentre Tarik, impaziente, ingaggia un’agenzia investigativa per ritrovare la figlia. Nel frattempo, Ebru attira con l’inganno Yesim in un albergo, promettendole di farle vedere Oyku. In realtà, la conduce in una stanza vuota e la droga. Successivamente, Dilek si introduce nella camera e scatta delle foto compromettenti di Yesim con un uomo, con l’intento di ricattarla.

Dopo aver conosciuto Tolga, il padre di Selin si oppone al matrimonio, non volendo avere nulla a che fare con Oltan. Elmas, intanto, saluta Oltan prima di partire per Londra. Tolga chiede a Selin di far cancellare alcune foto pubblicate dalla sorella Serra sui social, e Selin, seppur dispiaciuta, obbliga la sorella a rimuoverle. Oltan cerca di far capire a Tolga che il suo è un matrimonio basato sulla vendetta verso Oylum e che, per questo, è destinato a fallire. Tolga, però, nega e ribadisce di aver agito per amore.

Ozan e Zelis si riconciliano ad Amsterdam. Durante il viaggio di ritorno, lui le rivela di aver cercato di restituirle i soldi che aveva dato a sua madre, ma, non trovandola, li aveva consegnati a Ilknur. Tornata a Istanbul, Zelis interroga la madre, che nega di aver ricevuto quei soldi. Capendo che sta mentendo, Zelis decide di cacciarla di casa insieme a sua cugina Yesim. Le due, infuriate, iniziano a cercare un nuovo posto dove vivere.

Mualla riesce a rintracciare Behram e Oylum e avvisa Guzide, che, insieme a Tarik e Nazan, si precipita alla tenuta dove i due stanno per sposarsi. Guzide interrompe la cerimonia, ma Oylum, invece di scappare, dichiara di voler sposare Behram, diventando ufficialmente sua moglie. Devastata, Guzide accusa Tarik di non essere mai stato presente come padre.

Dopo il matrimonio, Behram annuncia a Oylum che partiranno per la Thailandia, la destinazione dei suoi sogni, dimostrandole ancora una volta di tenerle testa. Un flashback rivela che, il giorno prima, in aeroporto, Behram l’aveva costretta a seguirlo minacciando di far uccidere Tolga. Arrivati alla residenza dello zio Cemalettin, Oylum viene accolta calorosamente dalla famiglia di Behram, ma dentro di sé è sempre più tormentata.

La notizia del matrimonio si diffonde rapidamente sui social. Tolga, discutendone con il padre, nota un foro sospetto nel muro e si accorge che si tratta di un proiettile. Anche Serra mostra a Selin l’articolo sulle nozze di Oylum, facendole riflettere sulla sua relazione con Tolga.

Yesim, ancora una volta, cerca di vedere la figlia, ma scopre che Tarik si è trasferito e che Oyku è con lui in una nuova casa. Determinate a scoprire l’indirizzo, Yesim e Ilknur trovano un modo alternativo per ottenere l’informazione. Nel frattempo, Mesut ascolta per caso una conversazione tra Abdus e Zelis e scopre che la ragazza è il corriere di Oltan.

Sezai viene ufficialmente assolto e decide di festeggiare con Guzide, ma viene interrotto da una chiamata di Oyku, che chiede aiuto perché Tarik è svenuto e ha battuto la testa. Guzide si precipita da lui e, trovandolo febbricitante, lo accudisce finché non si riprende. Quando Tarik inizia a stare meglio, Guzide lo lascia alle cure di Zeynep, ignorando le sue suppliche di restare.

Behram regala a Oylum un’auto per farla uscire liberamente, ma si lamenta con Mualla del fatto che sua moglie sembri più interessata a divertirsi con le amiche che alla sua gravidanza. Ozan affronta Zelis sulla sua collaborazione con Oltan e, dopo essersi confessati a vicenda, decidono di unire le forze per incastrarlo.

Tolga, Selin e Serra vanno a cena in un ristorante di lusso, ma all’uscita vengono assaliti dai giornalisti che vogliono sapere la data delle loro nozze. Intanto, Umit viene aggredito e derubato.

Mualla cerca di impedire a Oylum di uscire con le amiche, sostenendo che non sia appropriato per una donna sposata. Oylum, contrariata, cerca di andarsene ma viene fermata dalle guardie. Quando la discussione si accende, arriva Tarik, venuto a trovare la figlia. Notando la sua tristezza, chiede spiegazioni. Mualla inventa delle scuse, ma Tarik non si lascia convincere.

Behram interviene e chiarisce che Oylum è padrona della casa e nessuno può impedirle di andare dove vuole. Mualla, fingendosi dispiaciuta, si scusa con Oylum. Behram invita Tarik a restare per un caffè e visitare la casa. Tarik, però, avverte Behram che se vedrà ancora Oylum infelice, si riserverà il diritto di portarla via con sé.