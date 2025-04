Tradimento anticipazioni: Güzide, un nuovo scandalo la investe ma…

Un nuovo scandalo attende Güzide Özgüder (Vahide Perçin) nelle prossime puntate di Tradimento. Con la complicità di Azra (Alize Gördüm) e Serra (İrem Tuncer), İpek Okuyan (İlayda Çevik) cercherà di mettere l’avvocato in una bruttissima posizione legale. Non tutto andrà però secondo i piani…

Tradimento, news: il piano di İpek contro Güzide ha inizio…

Dato che la considererà responsabile del fallimento dei suoi genitori e del successivo suicidio della madre, İpek vorrà fare il possibile per allontanare Güzide dalla vita del padre Ali Sezai (Ercan Kesal). Per questo, la ragazza assumerà un attore della stessa agenzia di Serra.

Fingendosi un certo Suat, l’uomo si presenterà nello studio legale di Güzide e le lascerà credere che un giudice lo sta ricattando in una causa di eredità per ottenere più denaro. Tale conversazione verrà dunque registrata di nascosto e poi manipolata da Ipek, con l’aiuto di un tecnico, per far sembrare che Güzide si sia lasciata corrompere.

Non a caso, la registrazione contraffatta verrà diffusa online grazie alla complicità di Azra, che la passerà ad un’amica giornalista. Il nome della Özgüder verrà così associato ad un nuovo scandalo. Tuttavia, Güzide non se ne starà a guardare e potrà contare su un aiuto inatteso…

Tradimento, spoiler: ecco chi aiuterà Güzide

Possiamo infatti anticiparvi che Yeşim Denizeren (Asena Girişken) sentirà parte di una conversazione telefonica di Azra con Ipek e capirà subito che la nipote di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) sta tramando qualcosa contro Güzide. Visto che si sarà seriamente pentita di tutto il male che le ha fatto, Yeşim metterà subito sull’avviso la Özgüder.

Appena il suo nome sarà sulla bocca di tutti, Güzide non scarterà dunque l’idea che sia stata proprio Azra ad incastrarla e ventilerà l’errata ipotesi che dietro tutto quanto ci sia anche l’ex marito Tarik. In cerca di giustizia, la nostra protagonista accetterà quindi di fare un’intervista sulla stessa rete televisiva che l’ha accusata di corruzione. Intervento durante il quale Güzide non si farà scrupoli a fare i nomi dei suoi presunti “carnefici”…

Tradimento, trame: Azra in forte difficoltà

In diretta televisiva, Güzide accuserà infatti Azra e Tarik di aver ordito un piano contro di lei e farà trasmettere l’intera conversazione avuta nel suo studio con Suat, dalla quale si evincerà che non si è affatto macchiata del reato di corruzione. Elementi che faranno comprendere immediatamente ad Azra che è stata Yeşim a mettere sull’avviso Güzide.

Fatto sta che, appena seguirà la trasmissione, Tarik non capirà per quale ragione Azra si sia comportata in quel modo. In cerca della verità, dato che per una volta non avrà volutamente fatto del male all’ex moglie, Yenersoy convocherà dunque la nipote nel suo studio. A quel punto, una volta messa alle strette, ad Azra non resterà altra scelta se non quella di confessare allo zio che vuole vendicarsi di Güzide perché la considera responsabile del suicidio del padre.

Come se non bastasse, Azra svelerà allo zio Tarik che ha organizzato tutto quanto con la complicità di İpek. Parole che spingeranno Yenersoy a parlare anche con la figlia di Sezai, ma con quali intenzioni? Seguici su Instagram.