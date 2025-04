Tradimento anticipazioni: Ozan e Zeliş si trasferiscono da Tarik, ecco perché

Nuovo ed improvviso trasferimento in arrivo nelle prossime puntate di Tradimento. Dopo un brusco litigio con Güzide Özgüder (Vahide Perçin), Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) e sua moglie Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman) dovranno infatti trovarsi una nuova sistemazione e, inaspettatamente, andranno a vivere sotto lo stesso tetto di Tarık (Mustafa Uğurlu). Vediamo dunque insieme come si arriverà a questo sviluppo nelle storyline della dizi turca…

Tradimento, news: il litigio tra Güzide, Ozan e Zeliş

Tutto partirà quando Mualla Dicleli (Nursel Köse) sequestrerà per la seconda volta il piccolo Can, costringendo Oylum (Feyza Sevil Güngör) ad andare a vivere con lei pur di stare vicina al figlioletto neonato. Güzide concentrerà dunque tutte le sue attenzioni su Zeliş, l’unica che si trovava in casa quando il bambino è stato rapito.

Grazie all’aiuto di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), Güzide entrerà in possesso del registro telefonico del cellulare della nuora e scoprirà che, poco prima del sequestro, la stessa Zeliş si era messa in contatto con uno degli uomini di Mualla.

A quel punto, la Özgüder sarà certa del coinvolgimento della ragazza in quello che è accaduto. Per questo, Güzide non esiterà ad affrontare Zeliş, che però negherà tutto quanto non potendo confessarle che ha aiutato Mualla sotto minaccia…

Tradimento, spoiler: Ozan e Zeliş vanno a stare da Tarik

Eh sì: come vi abbiamo anticipato in precedenza, Mualla sarà entrata in possesso di un filmato in grado di dimostrare che Zeliş ha tradito Ozan nell’albergo del figlio Behram Dicleli (Aras Aydın). Per evitare di mettere a rischio il suo matrimonio, Zeliş avrà dunque collaborato al rapimento di Can.

Sentite le accuse di Güzide, che saranno del tutto fondate, Ozan si schiererà però apertamente dalla parte di Zeliş, che deciderà di andare via dalla casa di famiglia dopo aver tentato inutilmente di fare ricadere le colpe su Zeynep (Canan Ürekil). Senza pensarci due volte, il giovane Yenersoy farà dunque a sua volta le valigie e, dopo poche ore, accetterà l’ospitalità del padre, che accoglierà lui e la consorte nella sua grande abitazione.

Tradimento, trame: Güzide caccia di casa İlknur

L’allontanamento di Ozan e Zeliş non sarà però l’unico scossone che si verificherà in casa di Güzide. Possiamo anticiparvi che, neanche a dirlo, İlknur (Özlem Tokaslan) prenderà le difese della figlia Zeliş (nonostante quest’ultima le avrà confessato il suo coinvolgimento nel rapimento).

Di conseguenza, visto i toni accesi utilizzati, Güzide caccerà di casa İlknur, nella quale era ospite insieme a Yeşim Denizeren (Asena Girişken) da qualche tempo.

A questo punto İlknur dovrà trovare una nuova sistemazione, visto che Yeşim potrà continuare a stare da Güzide. Possiamo anticiparvi che la Gülsoy troverà facilmente un alloggio, visto che otterrà in fretta e furia un lavoro in casa di Mualla con la promessa che la aiuterà a fare il possibile per contrastare Güzide, soprattutto ora che Oylum vive da lei.

Le due nemiche di Güzide, Mualla e İlknur, stringeranno quindi una particolare alleanza, ma per quanto durerà?