Tradimento anticipazioni: Selin cerca di far credere a Tolga che è incinta ma…

Ogni stratagemma è buono per tentare di tenere legato un marito che non è innamorato. Sarà questa la tattica che deciderà di utilizzare Selin (Burcu Söyler) nelle prossime puntate di Tradimento. Pur di non farlo andare via, la ragazza cercherà infatti di far credere a Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) di essere incinta, ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

Tradimento, news: Serra e l’amicizia con İpek

La faccenda si delineerà pian piano nel momento in cui İpek Okuyan (İlayda Çevik), l’astuta e misteriosa figlia di Ali Sezai (Ercan Kesal), attaccherà bottone in un locale con Serra (İrem Tuncer), la viziatissima sorella di Selin. In questo modo, İpek riuscirà ed entrare in possesso di alcune informazioni sulla famiglia Kaşifoğlu, da sempre vicina a quella di Güzide Özgüder (Vahide Perçin), di cui vuole vendicarsi perché la considera responsabile del fallimento del matrimonio dei suoi genitori e del suicidio della defunta madre.

Avvalendosi anche dell’aiuto di Azra (Alize Gördüm), la nipote di Tarık (Mustafa Uğurlu) che a sua volta avrà un conto in sospeso con Güzide, İpek entrerà in confidenza con Serra e le darà dei consigli per preparare nei minimi dettagli una serata romantica per Tolga e Selin. Iniziativa che Serra vorrà portare avanti per un motivo ben preciso…

Tradimento, trame: la crisi tra Selin e Tolga

Data la morte cerebrale di Behram Dicleli (Aras Aydın), sopraggiunta nel momento in cui un misterioso assalitore gli ha sparato, Tolga comincerà a fantasticare un futuro al fianco di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), la donna che ha sempre amato. Anche se ancora ignorerà che il piccolo Can è suo figlio e non di Behram, Tolga si dirà disposto a fare anche da padre al bimbo, ma la Yenersoy non asseconderà questo suo desiderio poiché avrà paura di spiacevoli ripercussioni da parte della suocera Mualla (Nursel Köse).

Nonostante i vari inviti del padre Oltan (Cem Bender) a concentrarsi sul suo matrimonio con Selin, Tolga non riuscirà nemmeno per un secondo a mettere da parte i sentimenti che prova per Oylum. Di ciò si renderà conto anche Serra, che a quel punto temerà che Tolga possa divorziare da Selin, condannando anche lei a tornare a vivere nell’indigenza.

Tradimento, spoiler: Selin cerca di far credere a Tolga che è incinta ma…

Dopo aver organizzato la serata con i consigli di İpek e Azra, Serra inviterà Selin a raccontare una piccola bugia a Tolga per evitare di essere lasciata. Come avrete già capito, Serra suggerirà a Selin di far credere al Kaşifoğlu di essere incinta. Una menzogna, questa, alla quale Selin inizialmente non vorrà piegarsi, salvo poi cambiare idea appena si ritroverà di fronte al marito in procinto di mettere fine al loro matrimonio.

Con la voce tremolante, Selin si toccherà infatti la pancia e, mentendo, farà sapere a Tolga che è incita di quattro mesi: una bugia in piena regola alla quale Kaşifoğlu non crederà nemmeno per un secondo, tant’è che lascerà infuriato la casa e si rifugerà nell’alcool per dimenticare il dolore che prova perché non può stare con Oylum.

Il malessere aumenterà quando Tolga scoprirà che Oylum è stata costretta con il ricatto a sposare Behram, rinunciando di fatto al futuro felice al suo fianco. Non a caso, Tolga si dirigerà a casa di Mualla, dove si sarà trasferita nel frattempo la Yenersoy, in cerca di giustizia… ma riuscirà a ottenerla?