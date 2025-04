Tradimento anticipazioni: per Behram morte cerebrale, ma Mualla…

Lo sparo che riceverà al termine della prima stagione di Tradimento sarà fatale per Behram Dicleli (Aras Aydın). Nel corso dei primissimi episodi della seconda stagione, l’imprenditore avrà infatti una rovinosa crisi, tant’è che i medici non potranno fare altro che dichiarare la sua morte cerebrale. Diagnosi che però non troverà il beneplacito della madre Mualla (Nursel Köse)…

Tradimento, news: lo sparo a Behram

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, Behram verrà raggiunto da un colpo di pistola in pieno petto nel momento in cui si troverà all’esterno dell’ospedale, lo stesso dove sarà stata appena ricoverata la moglie Oylum (Feyza Sevil Güngör) in seguito ad un incidente stradale.

Ovviamente, i medici soccorreranno immediatamente Behram, che entrerà in coma per via della grave ferita riportata. Negli stessi momenti, Oylum darà dunque alla luce il piccola Can.

Inconsapevole del fatto che il bambino è in realtà figlio di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), Mualla organizzerà dunque il rapimento di Can, che si concluderà comunque in tempi brevi grazie all’intervento di Yeşim Denizeren (Asena Girişken).

Il tutto avverrà mentre, in più di una circostanza, Behram lotterà tra la vita e la morte nel proprio letto di ospedale. Non a caso, ad un certo punto, Oylum riceverà una richiesta particolare da Kahraman (Berkay Ateş), il cugino di Behram…

Tradimento, trame: la richiesta di Kahraman a Oylum

Certo del fatto che il parente si riprenderà in fretta qualora sentisse vicino a sé il figlioletto, Kahraman chiederà a Oylum di andare in ospedale insieme a Can per far visita a Behram. Dopo aver risposto picche a tale richiesta, la Yenersoy ragionerà meglio sul da farsi nelle ore successive e, alla fine, risponderà di sì a Kahraman (soprattutto quando l’uomo le garantirà che non succederà nulla né a lei e né al neonato).

Andando contro il parere della madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), che scoprirà tutto soltanto a cose fatte, Oylum si recherà quindi al capezzale di Behram e gli poggerà il piccolo Can sul petto, nella speranza che si risvegli. Mossa che però non avrà gli effetti tanto sperati da Kahraman…

Tradimento, spoiler: morte cerebrale per Behram ma Mualla…

Possiamo infatti anticiparvi che, il giorno successivo, Behram avrà una nuova ed importante crisi che, di fatto, porrà fine alla sua vita. I medici non potranno fare altro che constatare la morte cerebrale del Dicleli, sottolineando ai presenti Kahraman, Güzide e Oylum che l’uomo respira ancora soltanto perché è attaccato ai macchinari.

Ciò però farà dare di matto a Mualla quando arriverà sul posto e crederà erroneamente che, in quanto moglie, Oylum stia per dare il suo consenso per staccare le macchine. Oltre ad ottenere il permesso dai medici per portare Behram a casa, nella folle speranza che con le sue cure possa miracolosamente riprendersi, Mualla non si farà problemi a rivelare a Oylum che è una “bastarda” perché Güzide e Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu) non sono i suoi veri genitori.

Fino a quel momento all’oscuro di tutto quanto, Oylum scapperà dall’ospedale appena Güzide le confermerà che Mualla le ha detto la verità, scoperta da lei e Tarik soltanto qualche giorno prima. E con questa “cattiveria” la signora Dicleli potrà agire indisturbata e portare Behram a casa sua.

La decisione spiazzerà Kahraman e Nazan Tokluca (Meltem Baytok), i quali non sapranno come far comprendere alla zia che purtroppo Behram non c’è più e che, forse, è il caso di staccargli davvero le macchine per “lasciarlo andare”… Seguici su Instagram.