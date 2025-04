Tradimento: chi ha sparato a Behram? Anticipazioni

Finale col botto per la prima stagione di Tradimento. Oltre al bruttissimo incidente stradale nel quale resterà coinvolta Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), i telespettatori della dizi assisteranno infatti all’attentato contro la vita di Behram Dicleli (Aras Aydın), il marito della ragazza. Evento che aprirà un vero e proprio giallo nelle vicende della soap…

Tradimento, news: l’incidente di Oylum

Come già sapete, Oylum cadrà vittima di un incidente stradale quando, d’accordo con la madre Mualla (Nursel Köse), Behram cercherà di impedirle di arrivare in tempo all’esame di ammissione alla facoltà di ingegneria biomedica.

In preda ai sensi di colpa per ciò che ha fatto, Behram si precipiterà in ospedale e li si troverà a compiere una difficile scelta. I medici diranno infatti a Dicleli che è impossibile salvare sia Oylum e sia il bambino che porta in grembo, motivo per il quale dev’essere lui a dire loro chi deve sopravvivere tra i due.

Nonostante la pressione di Mualla, alla fine Behram darà ascolto alla sua ossessione per Oylum e dirà ai dottori di fare il possibile per salvare la consorte. Una vera e propria tragedia, tant’è che Dicleli sentirà il bisogno di uscire dall’ospedale per prendere una boccata d’aria…

Tradimento, spoiler: Behram gravemente ferito!

Boccata d’aria che gli sarà “fatale”: possiamo anticiparvi, che appena sarà fuori dall’ospedale, qualcuno sparerà un colpo di pistola in pieno petto a Behram di fronte alle attonite Mualla e Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Ovviamente, sarà immediato l’intervento del personale medico, che procederà con un’operazione in extremis per salvare la vita a Behram.

Tuttavia, al termine di una difficile operazione, Behram finirà in coma e i dottori che lo avranno in cura diranno a Mualla di non sapere se si risveglierà. Notizia che ovviamente farà sprofondare nella disperazione più totale la signora Dicleli, che potrà contare sul supporto della nipote Nazan Tokluca (Meltem Baytok), dati anche i rapporti tesi con i familiari di Oylum.

Tradimento, trame: chi ha sparato a Behram?

E così, partendo da questi presupposto, il giallo sarà presto servito. Chi avrà sparato, infatti, a Behram riducendolo in fin di vita? Oltre a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), in rotta di collisione con l’imprenditore per le varie minacce rivolte al figlio Tolga (Caner Şahin), un’altra persona entrerà nella lista dei sospettati. Ci riferiamo a Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman), la moglie di Ozan (Yusuf Çim). In seguito all’attentato a Behram, la ragazza apparirà piuttosto spaventata ed eviterà di presentarsi in ospedale, indispettendo parecchio Güzide.

Alcuni flashback, risalenti a due giorni prima del fattaccio, ricostruiranno inoltre il motivo per cui Zeliş potrebbe avere sparato a Behram. Si scoprirà che quest’ultimo aveva scoperto un’infedeltà della donna a Ozan nel suo albergo.

Nello specifico, si tratta di un tradimento che la Gülsoy era stata costretta a compiere per impedire ad un uomo d’affari di rivelare a Oltan che aveva scambiato una prestigiosa collana di diamanti con una falsa, al fine di intascarsi da sola il denaro del contrabbando illegale.

Messa alle strette da Behram, che le aveva dato soltanto tre giorni per parlare della questione con Ozan, Zelis aveva dunque giurato allo stesso Dicleli che si sarebbe vendicata di lui. Promessa che avrà mantenuto sparandogli un colpo di pistola? Occhio perché, tra non molto, pure una terza persona entrerà nella lista dei sospettati e il giallo si infittirà ulteriormente…