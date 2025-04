Tradimento: İpek, Azra e Kahraman, le novità della seconda stagione | Anticipazioni

Nel corso della seconda stagione di Tradimento, in partenza su Canale 5 tra pochissimi giorni, i telespettatori dovranno familiarizzare con i volti di tre nuovi personaggi, che prenderanno subito il centro della scena nelle storyline principali della dizi turca. Vediamo insieme chi sono…

Tradimento, spoiler: arriva İpek (İlayda Çevik), la figlia di Sezai

La prima new entry sarà la giovane İpek Okuyan. Interpretata da İlayda Çevik, che il pubblico italiano conosce per essere stata la spietata Betul Arcan Yaman in Terra Amara, la ragazza si presenterà all’improvviso in casa del padre Ali Sezai (Ercan Kesal) e darà l’impressione di voler ricucire i rapporti con lui, dopo i tanti anni trascorsi in Canada.

Felice al pensiero di stare nuovamente a stretto contatto con la figlia, Sezai non si presenterà dunque ad un appuntamento fissato in precedenza con Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Ciò farà scoprire all’avvocato soltanto in un secondo momento il rovinoso incidente nel quale è rimasta Oylum Yenersoy (Sevil Güngör) mentre si stava recando in facoltà per svolgere l’esame di ingresso nella Facoltà di ingegneria biomedica.

Non a caso, appena capirà quanto accaduto, Sezai si precipiterà in ospedale: un diversivo che renderà facili gli incontri misteriosi tra İpek e la sua conoscente Azra.

Tradimento, trame: ecco chi è Azra (Alize Gördüm)

Vi possiamo anticipare fin da subito che, così come İpek, Azra sarà collegata ad un volto noto della soap. Interpretata da Alize Gördüm – figlia nella vita reale di Vahide Perçin, l’interprete di Güzide – la giovane sarà la nipote di Tarık (Mustafa Uğurlu). Non a caso, dopo l’incontro con İpek, Azra andrà in cerca dello zio, che non vede da tantissimo tempo. Una distanza, quella tra i due parenti, dovuta al fatto che Tarik è in rotta di collisione ormai da tanti anni con la sorella, ossia la madre di Azra.

In ogni caso, non appena se la ritroverà di fronte, Tarik accoglierà in casa Azra e le chiederà di occuparsi della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), visto che lui passerà ogni minuto libero per stare in ospedale da Oylum. Ma con quali intenzioni sarà arrivata Azra in città? E, soprattutto, in che modo avrà conosciuto İpek?

Tradimento, news: Berkay Ateş sarà Kahraman

Nell’attesa di scoprirlo, negli stessi episodi arriverà anche Kahraman (Berkay Ateş), nipote di Mualla Dicleli (Nursel Köse), in quanto figlio della sorella, e dunque cugino di Nazan (Meltem Baytok) e Behram (Aras Aydın). Kahraman giungerà in città proprio quando Behram verrà colpito in pieno petto nel corso di un attentato misterioso e le sue condizioni di salute appariranno disperate.

La prima persona che Kahraman incrocerà all'uscita dell'ospedale sarà Oylum, alla quale presterà soccorso (visto che la ragazza starà vagando sotto choc, senza una meta dopo la traumatica nascita del piccolo Can). L'uomo resterà dunque stupito quando capirà che Oylum è la moglie di Behram e il destino lo metterà subito in una posizione piuttosto scomoda, messa in atto da Mualla. Una faccenda complessa che obbligherà Kahraman ad agire contro la sua stessa coscienza: di cosa si tratterà?