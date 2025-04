Tradimento: Yeşim chiede perdono a Güzide, ma cosa c’è sotto? | Anticipazioni

Nel corso del trentacinquesimo ed ultimo episodio della prima stagione di Tradimento, i telespettatori avranno modo di assistere ad una strana azione di Yeşim Denizeren (Asena Girişken). Sconfortata da come si saranno rivolti contro di lei i piani escogitati ai danni dell’ex compagno Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), la donna arriverà addirittura a chiedere perdono a Güzide Özgüder (Vahide Perçin) per come si è comportata. Ma cosa ci sarà sotto?

Tradimento, news: Yeşim cerca di umiliare Tarik in diretta televisiva

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Yesim – spronata dalla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) – deciderà di presentarsi in un programma televisivo scandalistico per sbugiardare Tarik e la doppia vita che ha portato avanti per anni tra lei e Güzide: un intervento durante il quale la Denizeren ribadirà a più riprese che Yenersoy, ormai da diverse settimane, le impedisce di vedere la figlioletta Öykü (Masal Ayşe Gençer).

Inizialmente, i commenti dei telespettatori saranno tutti a favore di Yeşim, almeno fino a quando Tarik non invierà al programma alcune foto con le quali instillerà il dubbio che la donna vada a letto con altri uomini in cambio di denaro. A tutto questo si aggiungerà la telefonata di Vedat, che accuserà Yeşim dell’omicidio della moglie Burcu (Merve Altınkaya).

Tradimento, trame: Yeşim sempre più isolata

Visto che non avrà più nessuno a parteggiare per lei (ad eccezione della zia Ilknur), Yeşim non saprà più che fare per cercare di sopravvivere. Certa che ormai non potrà contare sui tantissimi soldi dei quali Tarik dispone, la Denizeren troverà lavoro come commessa in un atelier di vestiti: una mansione che, ovviamente, non le piacerà affatto, anche perché sarà sottopagata e non le consentirà di vivere nell’agio come invece era abituata prima della rottura dei rapporti con Tarik.

Questa nuova esistenza, decisamente più umile, sembrerà far ritornare Yeşim sulla retta via, tant’è che la giovane riuscirà a sorprendere anche la stessa Güzide.

Tradimento, spoiler: Yeşim chiede perdono a Güzide, è sincera?

Possiamo infatti anticiparvi che un giorno, in orario notturno, Yeşim si presenterà all’improvviso in casa di Güzide e, con le lacrime agli occhi, le chiederà perdono per tutto il male che le ha fatto. Nel corso del discorso, apparentemente sincero, la Denizeren sottolineerà a Güzide che avrebbe dovuto darle ascolto prima, al fine di evitare che Tarik le impedisse di vedere Öykü.

Non a caso, con un tono di voce abbastanza disperato, Yeşim chiederà proprio a Güzide di fare il possibile per consentirle di riabbracciare la figlia.

La richiesta farà breccia nel cuore di Güzide? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che subito dopo tale dialogo, Yeşim agirà per l'ennesima volta contro Tarik: lo seguirà a notte fonda in un casolare abbandonato, lo stesso dove Yenersoy sparerà un colpo di pistola in pieno petto ad un suo "alleato" in grado di dimostrare il suo coinvolgimento in alcuni affari sporchi. Omicidio, o presunto tale, che Yeşim non si impegnerà a bloccare, ma che riprenderà con il suo cellulare…