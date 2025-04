Tutto quello che ho, anticipazioni terza puntata 22 aprile 2025

Tutto quello che ho: trama terza puntata di martedì 22 aprile

Lavinia ha ormai perso fiducia nel modo in cui la polizia sta conducendo le indagini e decide di prendere in mano la situazione per conto proprio, determinata a scoprire chi sia davvero il responsabile della morte di sua figlia Camilla. Convinta dell’innocenza di Kevin, si mette in moto per scagionarlo, ma la sua iniziativa la porta a scontrarsi sia con lo studio legale dove lavora e sia, soprattutto, con il marito Matteo.

Nel corso delle sue ricerche, Lavinia comincia a scoprire comportamenti ambigui e contraddittori da parte di alcune persone vicine a Camilla, come l’amica Valentina e l’ex fidanzato, entrambi con segreti che sembrano voler tenere nascosti a tutti i costi.

Anche Matteo continua a indagare, ma le sue attenzioni si concentrano su un torbido giro di prostituzione che potrebbe avere legami inquietanti con quanto accaduto a Camilla… Seguici su Instagram.