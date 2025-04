Tutto quello che ho, anticipazioni ultima puntata 30 aprile

Tutto quello che ho: trama quarta ed ultima puntata di mercoledì 30 aprile 2025

La famiglia Santovito appare in crisi: Lavinia e Matteo si stanno allontanando sempre di più, mentre Roberto si appropria della pistola d'ordinanza del padre per cercare vendetta da solo. Lavinia deve affrontare quella che sembra essere un'inevitabile verità: Kevin è colpevole, tutte le prove lo accusano. Ma è veramente così? O c'è una verità alternativa da scoprire? E se Matteo iniziasse a mettere in discussione le sue convinzioni?…