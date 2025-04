Un posto al sole: Alice e l’idea “pro Vinicio”, Gennaro contratta con i Ferri | Anticipazioni

A Un posto al sole Marina Giordano (Nina Soldano), a cui l’intuito certamente non manca, sta facendo il diavolo a quattro per evitare che Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) diventi un socio dei Cantieri. L’imprenditrice non si fida del nuovo arrivato e probabilmente fa bene, ma chissà che non debba presto scendere a più miti consigli…

Le anticipazioni in merito riguardano la puntata dell’11 aprile, in cui arriveranno cattive notizie dall’America e Marina “sarà costretta a prendere una difficile quanto necessaria decisione“. Una dolorosa svolta è quindi in arrivo? La Giordano dovrà adeguarsi alla volontà del marito Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), assai più possibilista riguardo all’ingresso di Gennaro nella società?

Quel che è certo è che, stando agli ultimi spoiler, la trattativa con Gagliotti diventerà più tesa e serrata, e tutto questo accadrà mentre un sempre più frustrato Vinicio (Gianluca Spagnoli) – anche lui contrario all’entrata della famiglia nei Cantieri – sarà totalmente ignorato e bypassato dal suo losco fratello!

Davanti a tale muro eretto dal consanguineo, Vinicio subirà la tentazione della droga ma sarà sufficientemente forte da chiedere aiuto ancora una volta alla sua amata Alice (Fabiola Balestriere). A quel punto la ragazza, intenzionata a salvaguardare il suo boyfriend, si farà venire un'idea per tenere quest'ultimo (e se stessa) lontano da tutti. Di che si tratta? E riuscirà la giovane Pergolesi ad attuare l'idea in questione? Non perdete i prossimi episodi di Upas…