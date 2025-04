Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 maggio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 5 a venerdì 9 maggio 2025

Dopo la conferenza stampa, la tensione tra Gennaro e Ferri si intensifica, al punto che l’imprenditore agroalimentare arriva a minacciare di sospendere i suoi spot pubblicitari su Radio Golfo 99. Nel frattempo, Viola comincia a nutrire dubbi sull’effettiva autenticità dei compiti di Matteo e Jimmy, sospettando che i ragazzi possano aver trovato scorciatoie per completarli. La permanenza di Samuel nel seminterrato rischia di essere messa in discussione dal legittimo proprietario di casa: Alberto Palladini.

Inquieta per via del comportamento di Jimmy, Viola decide di approfondire la questione interrogando gli studenti, per capire se qualcuno abbia barato nello svolgimento dei temi. La situazione tra Ferri e Gennaro si fa ancora più tesa a seguito del ricatto di Gagliotti. Intanto, Roberto fa a Elena una proposta lavorativa allettante, che però nasconde secondi fini. L’avvicinarsi della festa della mamma, grazie anche alla complicità di Lollo, offre a Guido l’occasione perfetta per sorprendere Mariella con un dono speciale.

Il regalo per la festa della mamma, in realtà, potrebbe essere il pretesto per Guido di fare chiarezza sui sentimenti ancora vivi nei confronti di Mariella. Elena, intanto, sembra intenzionata a sfruttare la sua posizione in radio per restituire centralità a Michele, anche a costo di scontrarsi con Ferri. Nonostante Viola continui a sensibilizzare i ragazzi sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, Jimmy potrebbe cedere nuovamente alla tentazione di prendere una scorciatoia.

Luca, sempre più deciso a lasciare Giulia libera di vivere serenamente, le propone una giornata di svago al mare. Ma un’inaspettata proposta della donna potrebbe rimettere tutto in discussione. Nel suo nuovo incarico in radio, Elena dovrà gestire la figura di Gennaro Gagliotti e coglierà l’occasione per offrire a Michele una nuova opportunità professionale. Nel frattempo, Guido e Mariella si ritrovano sempre più confusi riguardo al loro rapporto, mentre Salvatore cerca di essere un sostegno per Mariella, aiutandola a dimenticare l’ex.

Samuel, supportato da Gabriela, non sembra affatto disposto a pagare un affitto che non considera suo, mentre Serena sarà costretta a intervenire per risolvere gli ultimi guai combinati dalle sorelle. Intanto, Giulia inizia a fantasticare sulle nozze con Luca, che però sembra deciso a seguire la propria strada. Michele, infine, si prepara a rincontrare Agata: sarà l'occasione per scoprire qualcosa in più sul suo misterioso passato?