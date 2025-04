Un posto al sole: Astrict Flor Lorenzo è Gabriela Suarez

Sembra quasi strano vedere Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo) con una ragazza che non sia Micaela (Gina Amarante), dopo tanta “sudditanza” nei confronti di quest’ultima. Ma così è: il simpatico cuoco-cantante di Un posto al sole ha trovato finalmente la forza di staccare con la Cirillo e nella sua vita è così entrata Gabriela Suarez, che abbiamo conosciuto di recente.

Questa nuova presenza al fianco di Samuel durerà? Per il momento ci saranno dei non facili saluti con Micaela, che con la sua gemella ha deciso di lasciare Napoli. In realtà, il viaggio a cui stiamo per assistere è funzionale più che altro al ritorno di Niko (Luca Turco) con Manuela e quindi, se tanto ci dà tanto, il vice-chef del Caffè Vulcano presto o tardi si ritroverà la sua ex in circolazione…

Comunque sia, nelle prossime puntate di Upas Gabriela inizierà ad avere più spazio nella vita di Samuel e si farà anche sentire quando il giovane scoprirà che Nunzio (Vladimir Randazzo) intende prendere in subaffitto il seminterrato occupato fino a quel momento dalle sorelle Cirillo. Vi anticipiamo che i due amici finiranno per sfidarsi in una sorta di “singolar tenzone” pur di avere l’appartamento: chi la spunterà?

Tornando a Gabriela, il nuovo personaggio è interpretato da Astrict Flor Lorenzo, attrice e modella (ma anche ballerina) nata nella Repubblica Dominicana e attualmente residente in Italia. Astrict parla parecchie lingue – tra cui naturalmente l’italiano – e ha finora partecipato a diversi programmi televisivi e numerose campagne pubblicitarie. Seguici su Instagram.