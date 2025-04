Un posto al sole: Giulia pensa alle nozze, ma Luca non cambia idea! | Anticipazioni

A Un posto al sole, impaurito dalla possibilità che in un futuro prossimo lui sia sempre meno presente a se stesso per via della malattia di cui soffre, ormai Luca De Santis (Luigi Di Fiore) sembra aver preso una decisione chiara: costi quel che costi, non dovrà essere un peso per la sua amata Giulia (Marina Tagliaferri).

Tutto ciò, come avrete sicuramente notato, ha fatto sì che nelle recenti puntate della soap ci fossero dei dialoghi alquanto inquietanti tra Luca e l’avvocato Alberto Palladini (Maurizio Aiello), ma la cosa non si fermerà qui…

Occhio ai prossimi episodi di Upas: senza che Giulia ne sia informata, Luca scriverà una lettera contenente le sue ultime volontà. La Poggi, però, troverà lo scritto del suo fidanzato e, agitata, cercherà di capire perché il suo fidanzato abbia voluto redigere una sorta di testamento.

Certo è che le cose non cambieranno e Luca, deciso a liberare Giulia dal suo “peso”, vorrà così trascorrere un ultimo momento sereno: la inviterà a passare con lui una bella giornata al mare, durante la quale – però – lei lo spiazzerà proponendogli il matrimonio!

La romantica richiesta sarà in grado di cambiare il corso degli eventi? Le anticipazioni indicano che Giulia inizierà a pregustare le nozze con il suo uomo, ma lui in realtà non avrà cambiato idea e questo fa presagire che questa storia d'amore possa non avere un lieto fine…