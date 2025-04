Un posto al sole: Guido ha nostalgia di Mariella? | Anticipazioni

Nei prossimi giorni, a Un posto al sole la trama prevalente sarà senz’altro quella dell’amore ritrovato tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante), che – dopo il trionfo d’amore a Torino – torneranno a Napoli per la gioia di tutti o quasi. Ma ci sarà spazio anche per un’altra storyline, che attualmente procede tra dubbi e incertezze…

Tutto inizierà a Pasquetta, quando Mariella (Antonella Prisco) partirà insieme a Mimmo (Massimo Peluso) per una breve vacanza in agriturismo e, pur stando bene con lui, tornerà ad avere dei ripensamenti. Da vero gentiluomo, ancora una volta Mimmo non pretenderà nulla dalla Altieri e cercherà di metterla a suo agio, anche se alla fine i due decideranno di aspettare un attimo prima di rivedersi…

Spoiler Un posto al sole: Sasà e Bice combinaguai…

Intanto, occhio a Guido (Germano Bellavia): il vigile inizierà a essere oggetto di riflessioni da parte della sua nuova ragazza, Claudia Costa (Giada Desideri), la quale dal canto suo comincerà ad accorgersi che Del Bue è molto diverso da lei e forse non è neanche tanto coinvolto nella loro storia!

Ha ragione Claudia? Quel che è certo è che Guido inizierà pian piano, ma sempre più decisamente, a provare nostalgia per il suo vissuto precedente. Il problema è che Guido e Mariella hanno degli amici combinaguai: l’invadenza di Bice (Lara Sansone) e una bugia che presto dirà Sasà (Cosimo Alberti) potrebbero produrre ulteriori danni. Ciò almeno nell’immediato, ma nel futuro cosa succederà? Continuate a seguirci… Seguici su Instagram.