Un posto al sole: Niko e Jimmy litigheranno ancora, ecco perché | Anticipazioni

A Un posto al sole, il lieto fine tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) non porterà automaticamente ad un miglioramento dei rapporti tra il giovane Poggi e il figlioletto. I due, che ultimamente avevano litigato parecchio a causa di Valeria (Benedetta Valanzano), saranno presto ai ferri corti per l’ennesima volta, stavolta per via di un problema scolastico di Jimmy…

È abbastanza facile immaginare quello a cui ci riferiamo: proprio in questi giorni a Upas Camillo (Lorenzo De Angelis) sta indagando sull’eccessiva “bravura” del suo amico, dovuta – come si è già capito – all’uso smodato dell’intelligenza artificiale nello svolgimento dei compiti.

Nei prossimi giorni Viola (Ilenia Lazzarin), che finora non ha avuto grandi sospetti, si renderà conto che i temi di Jimmy e del suo compagno Matteo non sono così tanto “autentici” e indagherà attraverso una serie di interrogazioni. Una volta resasi conto di quanto accaduto, la Bruni cercherà di far capire ai suoi studenti che certe “scorciatoie” non andrebbero usate. Ma siamo sicuri che Jimmy imparerà la lezione?

Pare proprio di no, tanto che la situazione inizierà a diventare esplosiva: Niko, ormai informato di tutto e nonostante Manuela cerchi una mediazione, andrà su tutte le furie e metterà in punizione Jimmy, che per tutta risposta avrà una reazione inattesa e fin troppo forte!

Fin dove si spingeranno padre e figlio? Al momento, l'unica cosa certa è che Viola diventerà molto più dura nella gestione quotidiana della sua supplenza: basterà?