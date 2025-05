Beautiful, anticipazioni 10 maggio: Finn felice, la sua famiglia è riunita!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 10 maggio 2025

Finn (Tanner Novlan) è felice quando, a sorpresa, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Kelly e Hayes si presentano a casa. La moglie assicura il marito sul fatto che è tornata per restare: il loro posto è insieme, non permetterà più a Sheila (Kimberlin Brown) di influenzare le loro vite: la affronteranno insieme, da combattenti. Ridge (Thorsten Kaye) decide di mentire ad Eric (John McCook), concedendogli la vittoria, comprendendo quanto per il padre sia importante ricevere delle conferme al termine della sua carriera e della sua vita…