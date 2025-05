Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 8 maggio 2025

Brooke (Katherine Kelly Lang) assicura R.J. (Joshua Hoffman) sul fatto che Ridge (Thorsten Kaye) non si arrabbierà con lui per avergli taciuto la malattia di Eric (John McCook), ma insiste affinché ora proprio a Ridge si dica tutta la verità. Mentre Eric è sicuro di aver vinto, Carter (Lawrence Saint-Victor) consegna a Ridge i risultati dei voti che lo confermano come vincitore… Seguici su Instagram.