Beautiful, anticipazioni dall’11 al 17 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 11 a sabato 17 maggio 2025

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), tornata definitivamente a Los Angeles dopo essersi rifugiata in Europa con i figli, ha deciso di non vivere più nella paura. Intende affrontare apertamente Sheila (Kimberlin Brown) e Deacon (Sean Kanan), convinta che sia giunto il momento di pretendere che Sheila resti lontana dalla sua famiglia. Sheila, però, si trova divisa tra il desiderio di riconciliarsi con il figlio Finn (Tanner Novlan) e il suo nuovo legame con Deacon, che cerca di spingerla a dimenticare il passato ossessivo e a costruirsi una vita diversa.

Alla Forrester Creations, Luna (Lisa Yamada) aiuta Ridge a riordinare l’ufficio dirigenziale per il ritorno del patriarca Eric, recuperando oggetti personali che risvegliano ricordi e rinsaldano il valore della tradizione familiare. Intanto, R.J. (Joshua Hoffman) e Brooke (Katherine Kelly Lang) riflettono sul deterioramento della salute di Eric e sul significato degli ultimi eventi, compresa la vittoria nella sfida che Ridge gli ha concesso.

Le emozioni esplodono quando Steffy, accompagnata da Finn, si presenta a casa di Deacon per affrontare Sheila. Senza più timori, le dice che non scapperà più e che farà di tutto per proteggere i suoi cari. Disprezza anche Deacon per essersi legato a quella che tutti considerano una minaccia, inclusa sua figlia Hope (Annika Noelle). Nonostante le rassicurazioni di Deacon e le dichiarazioni di Sheila di essere cambiata, i toni si scaldano fino a quando Steffy, esasperata, colpisce Sheila con un pugno.

Alla Forrester, intanto, R.J., Katie (Heather Tom) e Brooke parlano di Eric e di quanto sia stato difficile per R.J. mantenere il segreto sulla salute del nonno mentre lavorava accanto a lui. Eric, nel frattempo, si prepara a riprendersi il suo ufficio, mentre Donna (Jennifer Gareis) è sempre più angosciata dall’aggravarsi delle sue condizioni.

R.J. si sfoga con Luna, che lo consola con dolcezza e lo incoraggia a vedere quanto sia stato prezioso il tempo trascorso a disegnare con il nonno. Quando finalmente Eric entra nel suo ufficio, trova Ridge ad attenderlo. Ridge rimprovera Donna per non averlo avvisato prima della gravità della situazione, ma lei, con dolore, gli spiega di essere stata costretta da Eric a mantenere il segreto. Ora, però, Ridge e Brooke vogliono tentare il possibile per salvargli la vita, rivolgendosi al dottor Colby (Justiin A. Davis), che purtroppo conferma l’irreversibilità della situazione e consiglia a Ridge di dedicarsi a suo padre negli ultimi giorni rimasti. Ma Ridge non si arrende e decide di consultare altri specialisti.

Finn e Steffy si riappropriano della loro quotidianità, giocando con i figli. La piccola Kelly esprime la sua felicità per il ritorno della madre e per poter rivedere il padre. Finn si complimenta con Steffy per aver affrontato Sheila e le promette che nessuno metterà più a rischio la loro famiglia. I due si riavvicinano, ritrovando intimità e complicità.

Liam (Scott Clifton), a cena con Bill (Don Diamont) a “Il Giardino”, rivela che Steffy è tornata a Los Angeles. Bill, consapevole dei sentimenti ancora vivi del figlio, si chiede cosa abbia spinto Steffy a rientrare, nonostante Sheila sia ancora in libertà.

Ridge fa visita a Steffy e padre e figlia si confrontano sugli ultimi avvenimenti. Steffy gli confessa di essere sorpresa dalla vittoria di Eric nella sfida, ma Ridge evita di parlarle delle gravi condizioni del nonno. Vuole sapere perché sia tornata, visto il pericolo rappresentato da Sheila. Steffy gli rivela di non voler più fuggire e di aver già affrontato Sheila, arrivando perfino a colpirla. Ridge, orgoglioso ma preoccupato per le possibili conseguenze, ascolta in silenzio.

Alla Forrester, Taylor (Krista Allen), appena rientrata con Steffy dall’Europa, si imbatte in Brooke. Le due, dopo qualche scambio di convenevoli, finiscono per discutere della frequentazione tra Hope e Thomas (Matthew Atkinson). Entrambe preoccupate, offrono però letture opposte: Brooke teme che Hope sia fragile e stia commettendo un errore, mentre Taylor ritiene che Thomas non possa essere accusato di nulla, essendo stato sedotto.

Prima che il confronto degeneri, Ridge interviene. Ringrazia Taylor per essere stata vicino a Steffy e ai nipoti e si dice felice di rivederla serena. Anche Taylor è sollevata per il ritorno a casa della figlia, pur esprimendo le sue perplessità sulla storia tra Hope e Thomas.

Steffy sorprende Hope e Thomas in atteggiamenti intimi nell’ufficio stilisti. Chiede un chiarimento a Hope, accusandola di giocare con i sentimenti di Thomas, che tanto ha lottato per il proprio equilibrio. Hope, però, respinge ogni accusa, rivendicando la propria lucidità e spiegando di aver chiarito con Thomas i suoi sentimenti, non ancora pronti per una relazione seria. Nonostante le critiche, Hope non intende rinunciare a ciò che la rende felice.

Brooke e Taylor, intanto, ribadiscono a Ridge la loro contrarietà a questa relazione. Ridge, però, invita entrambe a rispettare le scelte dei propri figli, cercando di rasserenare gli animi e di riportare un po' di pace.