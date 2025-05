Beautiful, Lisa Yamada a Tv Soap: “Per Luna ci saranno rivelazioni importanti che la faranno crescere molto”

I telespettatori italiani di Beautiful stanno imparando a conoscerla grazie al ruolo di Luna Nozawa, la misteriosa cugina di Finn (Tanner Novlan). Per interpretare la giovane stagista della Forrester, che ha fatto breccia nel cuore di R.J. (Joshua Hoffman), è stata scelta Lisa Yamada, entusiasta di far parte della grande famiglia della soap.

Abbiamo avuto l’occasione di fare qualche domanda a Lisa per parlare di Luna e non solo. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Beautiful, intervista a Lisa Yamada (Luna Nozawa)

Ciao Lisa, che cosa ci puoi dire di Luna, il personaggio che interpreti in Beautiful?

Luna è una stagista alla Forrester Creations, appena arrivata a Los Angeles. Viene da un contesto semplice, è cresciuta lontano dal mondo glamour della moda, ed è proprio questo che la rende diversa: ha ancora uno sguardo pulito su tutto ciò che le accade. È curiosa, appassionata e molto sensibile. È anche molto legata alla madre, ma allo stesso tempo comincia a farsi domande sul suo passato. Arrivare alla Forrester significa per lei entrare in un universo pieno di fascino, ma anche di segreti e tensioni. E dovrà capire di chi può davvero fidarsi.

Cosa ci dobbiamo aspettare da lei in futuro?

Le cose si complicheranno. Luna si troverà coinvolta in una storia d’amore che metterà in discussione i suoi valori e porterà a galla vecchie tensioni familiari. Stanno per arrivare rivelazioni importanti, in particolare riguardo alla sua identità e alle sue origini, che la faranno crescere molto. Senza fare spoiler, diciamo che nulla sarà più come prima. È un arco narrativo molto intenso e spero che il pubblico si affezioni ancora di più a lei.

Cosa pensi piaccia di lei al pubblico? E cosa forse meno?

Credo che la sua dolcezza sia un punto a favore. È autentica, non costruita, e questo è raro in un ambiente competitivo come quello in cui si muove. Forse alcuni spettatori la trovano troppo buona o indecisa, ma penso che la sua evoluzione sorprenderà. Sta solo imparando a trovare la propria voce. E quando succederà, cambieranno molte cose…

Secondo te, qual è la chiave del successo di Beautiful, dopo così tanti anni?

Il segreto è che non si ferma mai. Ogni puntata lascia in sospeso qualcosa. I personaggi sono sempre in evoluzione e le dinamiche familiari, sentimentali e professionali continuano ad avvolgersi su se stesse in modo sorprendente. Inoltre, Beautiful riesce a essere al passo con i tempi, affrontando anche temi attuali, pur mantenendo il suo stile inconfondibile. È diventata parte del quotidiano di molte persone.

Parliamo un po’ di te. Quando hai capito che volevi fare l’attrice?

Ho iniziato a lavorare sul set da bambina e da subito ho capito che quello era il mio spazio. Non era tanto una questione di voler diventare famosa: mi piaceva l’idea di interpretare storie diverse, di vivere altre vite. Crescendo, ho esplorato anche altre strade, ma la recitazione è sempre rimasta il mio punto fermo.

Hai ambizioni future oltre la recitazione?

Sì, mi incuriosisce molto la regia, anche la scrittura. Mi piacerebbe, un giorno, sviluppare un progetto mio, magari legato alle mie radici culturali. E poi ho una passione per l’horror: sogno un ruolo alla final girl, magari in un film d’autore, che unisca tensione psicologica e azione. Mi diverte anche l’idea di poter passare dietro la macchina da presa, magari per dirigere qualcosa di intimo e personale.

A quale personaggio sei più legata tra quelli che hai interpretato?

Ognuno mi ha dato qualcosa, ma Luna è sicuramente quello con cui ho vissuto il percorso più lungo e completo. Ci sono tanti lati di lei in cui mi riconosco. La interpreto ogni giorno e mi è entrata sotto pelle. È stato interessante vederla cambiare insieme a me.

Oltre a Beautiful, ci sono altri progetti in arrivo ai quali ti stai dedicando?

In questo momento il mio focus è sulla soap. Le giornate sul set sono intense e ogni scena è un piccolo esercizio attoriale. Ho avuto delle proposte interessanti e sto valutando con calma cosa fare nei prossimi mesi. Sto anche dedicando del tempo a me stessa, dopo anni sempre in movimento.

Tre oggetti che ti rappresentano?

Il mio telefono, che ormai è come un’estensione del mio braccio. Poi il mio bicchiere termico, sempre con me: bere acqua mi aiuta a prendermi cura di me stessa, anche durante le giornate più piene. E infine, la mia vestaglia preferita mi riporta a casa, alla calma, al mio angolo sicuro.

Chi sei nella vita d tutti i giorni?

La mia vita di tutti i giorni è molto più tranquilla di quello che si potrebbe pensare. Sono riflessiva, mi piace stare nel mio. Ho una cerchia ristretta di persone con cui condivido tutto. Non sono una da party o red carpet ogni sera. Preferisco serate semplici, magari un film e buon cibo. Ho un rapporto molto stretto con la mia famiglia, che mi ha sempre supportata. E cerco di tenere i piedi per terra.

Che passioni hai, fuori dal lavoro?

Amo camminare, fare escursioni, scoprire nuovi angoli di Los Angeles. Ho ballato per tanti anni e ogni tanto torno a fare qualche lezione. Mi interessa molto il benessere mentale e cerco di informarmi e sensibilizzare su questi temi. Credo sia importante avere anche passioni che non hanno nulla a che vedere con il lavoro, per restare in equilibrio.

Cosa fai quando riesci a staccare un po’?

Dormo, leggo, mi prendo cura della pelle. Nulla di spettacolare, ma sono le cose che mi ricaricano. Amo guardare serie TV, spesso rivedo quelle che conosco a memoria. Mi piace anche cucinare, quando ho tempo. E sì, mi concedo il lusso di non fare nulla ogni tanto.

Che rapporto hai con i social media?

Abbastanza sereno. Sono nata in un’epoca in cui i social fanno parte della vita, quindi li uso con naturalezza. A volte serve staccare un po’, ma sono grata a chi mi segue, mi scrive, commenta. Mi piace sentire il parere del pubblico, anche se non mi faccio condizionare troppo. Cerco di mostrarmi per come sono, senza filtri eccessivi.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione Seguici su Instagram.