Il paradiso delle signore 9, anticipazioni ultima puntata 5 maggio

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 5 maggio 2025 (finale di stagione)

Roberto e Marcello hanno finalmente preso una decisione riguardo alla denuncia contro Tancredi. Nel frattempo, Adelaide ha una richiesta rivolta a lui. Rosa, dal canto suo, sceglie di lasciare tutto alle spalle e prende una decisione radicale per il suo futuro. Nel frattempo, Nicola di Giorgi ha elaborato un piano per impedire a Enrico di testimoniare al processo, ma Mimmo riconosce in lui l'uomo che ha visto entrare più volte al Paradiso e interviene, salvando Enrico. Agata rivela poi a Mimmo di aver cambiato opinione su di lui. In modo inaspettato, Elvira entra in travaglio con due mesi di anticipo e dà alla luce un bambino al Paradiso!