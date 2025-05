La Promessa: Ricardo, la decisione finale su Teresa e Marcelo | Anticipazioni

Cosa deciderà di fare Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) appena scoprirà che Teresa Villamil (Andrea del Rio) e Marcelo (Jorge Casat) hanno mentito a tutti quanti perché in realtà non sono marito e moglie? Ovviamente, la risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Una serie di avvenimenti porterà infatti il maggiordomo a prendere una decisione…

La Promessa, news: Teresa confessa a Ricardo tutta la verità

La storyline partirà nel momento in cui Ricardo si troverà ad assistere ad un bacio tra Marcelo e un’altra domestica. A quel punto, Ricardo crederà che il valletto abbia tradito la moglie Teresa e lo affronterà per ricordargli che nella tenuta non sono tollerati atteggiamenti contro la morale cristiana del matrimonio.

Visto che Marcelo rischierà di essere licenziato, cosa che non potrà permettersi perché è ricercato dalla guardia civile, Teresa affronterà di petto la situazione e deciderà di raccontare a Ricardo tutta la verità. Pellicer resterà dunque attonito quando capirà che, in realtà, Teresa e Marcelo sono fratelli e non riuscirà a spiegarsi per quale ragione i due abbiano portato avanti la messinscena del loro matrimonio, prendendo in giro i marchesi Alonso (Maneul Regueiro) e Cruz (Eva Martin) e quasi tutti i membri della servitù…

La Promessa, trame: Ricardo non sa come comportarsi con Marcelo e Teresa

Dato che non saprà davvero come comportarsi, Ricardo sceglierà dunque di mantenere il completo silenzio sulla questione e specificherà a Teresa che sarà Romulo Baeza (Joaquin Climent) ad avere l’ultima parola sulla menzogna che ha raccontato con la complicità di Marcelo. Ciò darà alla Villamil un po’ di tempo per ragionare meglio sul da farsi, visto che lo stesso Romulo sarà rinchiuso in carcere per l’omicidio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra).

La faccenda troverà un nuovo punto di svolta grazie a Manuel de Lujan (Arturo Sancho), che corromperà con un’ingente somma di denaro il sergente Burdina (Fran Cantos) affinché rimetta in libertà proprio Romulo.

Tale mossa metterà Teresa in una posizione di svantaggio poiché temerà che Ricardo riferisca subito a Baeza quanto ha appreso sulla natura del suo reale rapporto con Marcelo. Anche in questo caso, però, la fortuna sembrerà sorridere ancora una volta alla Villamil…

Eh sì: come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post, Romulo deciderà di rassegnare le proprie dimissioni come segno di protesta per il mancato reintegro di Pia Adarre (Maria Castro) nel personale di servizio, dopo la messinscena della sua morte studiata con la complicità dello stesso Alonso.

Dopo essersi congedato da tutti i suoi sottoposti, Baeza affiderà dunque il ruolo di maggiordomo principale de La Promessa a Ricardo. “Promozione” che darà modo a Teresa di parlare nuovamente con Pellicer, il quale a quel punto prenderà la sua decisione finale sul falso matrimonio.

Possiamo infatti svelarvi che Ricardo prometterà a Teresa di mantenere in piedi la sua menzogna, a patto che Marcelo non si renda protagonista di altri scivoloni compromettenti. Una risoluzione della faccenda, almeno per ora, che renderà felice la Villamil…