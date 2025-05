La Promessa: Teresa confessa a Ricardo la verità su chi è Marcelo | Anticipazioni

Le bugie hanno le gambe corte, soprattutto a La Promessa. Per questo, nelle prossime puntate italiane della telenovela, Teresa Villamil (Andrea del Rio) dovrà affrontare una vera e propria emergenza innescata dal “falso marito” Marcelo (Jorge Casat). Ricapitoliamo dunque tutto con calma per capire come si arriverà a questa svolta…

La Promessa, news: Ricardo crede che Marcelo stia tradendo Teresa

Se leggete con frequenza i nostri post, sapete sicuramente già che Marcelo è in realtà il fratello minore di Teresa. Quest’ultima lo avrà però presentato a tutti quanti come suo marito perché il ragazzo è ricercato dalla guardia civile ed aveva necessariamente bisogno di un posto dove nascondersi.

Da un lato Teresa renderà partecipe soltanto la fidata Maria Fernandez (Sara Molina) della sua reale parentela con Marcelo; dall’altro la situazione comincerà a complicarsi quando il maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) si troverà per caso ad assistere ad un bacio tra Marcelo ed un’altra domestica. A quel punto, Ricardo crederà che il valletto stia tradendo Teresa e lo rimprovererà aspramente, invitandolo a comportarsi secondo la morale imposta dalla loro società, se non vuole andare incontro a spiacevoli conseguenze anche dal punto di vista lavorativo.

La Promessa, spoiler: Teresa confessa tutta la verità a Ricardo ma…

Certa che Ricardo potrebbe addirittura decidere di licenziare Marcelo per evitare chiacchiericci tra i sottoposti de La Promessa, Teresa agirà quindi ancora una volta in protezione del fratello e confesserà allo stesso Pellicer che in realtà il giovane è suo fratello.

Una confessione che spiazzerà Ricardo, il quale comincerà a domandarsi per quale ragione i due Villamil abbiano mentito. Pellicer non crederà infatti alle parole di Teresa, che sosterrà di avere portato avanti la menzogna del matrimonio soltanto per dare a Marcelo una possibilità in più di essere assunto.

In ogni caso, anche se sarà turbato dalla bugia, Ricardo deciderà di non licenziare né Teresa e né Marcelo e specificherà che sarà Romulo Baeza (Joaquin Climent) ad esprimersi sul loro futuro a La Promessa quando verrà scagionato dall’accusa di aver ucciso Gregorio Castillo (Bruno Lastra).

La Promessa, trame: la scarcerazione di Romulo agita Teresa

Premessa che farà agitare tantissimo Teresa quando Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) corromperà con del denaro il sergente Burdina (Fran Cantos) affinché liberi Romulo. Appena Baeza rimetterà piede nella tenuta, la Villamil comincerà infatti a temere che Ricardo possa parlare al suo superiore del suo vero legame con Marcelo, causando il loro licenziamento.

In preda all'ansia più totale, Teresa parlerà dunque ancora una volta con Ricardo e gli chiederà di non rivelare a Romulo che lei e Marcelo sono in realtà fratelli e non marito e moglie. Nonostante la richiesta accorata della domestica, Pellicer non si lascerà però convincere e farà presente alla sottoposta che Baeza entrerà presto a conoscenza della verità…