Quattro nuove serie turche presto su Canale 5, ecco quali sono | Estate 2025

Sull’onda del successo di Terra Amara e Tradimento, Mediaset consolida il proprio impegno nel portare sul piccolo schermo il meglio della serialità turca, annunciando l’arrivo in prima visione su Canale 5 di quattro nuove produzioni di altissimo profilo, già acclamate a livello internazionale. Dramma, passione, mistero e protagoniste femminili forti sono il cuore pulsante di questi titoli destinati a diventare i nuovi appuntamenti imperdibili per il pubblico italiano.

La notte nel cuore

La Notte nel Cuore (Siyah Kalp) – destinata alla prima serata di Canale 5 (probabilmente a partire dalla fine di maggio) – è considerata l’erede ideale di Terra Amara. La serie condivide con la saga di Çukurova gli stessi autori e uno stile narrativo capace di unire tensione emotiva e potenza visiva. Ambientata in una suggestiva valle dell’Anatolia, racconta il conflitto tra due famiglie rivali, tra antiche faide, segreti inconfessabili e un amore proibito. Temi come onore, tradizione e vendetta si intrecciano con il desiderio di libertà e redenzione. Il cast vanta volti ben noti al pubblico italiano, tra cui Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat ed Erkan Bektaş – rispettivamente Behice, Gaffur e Abdulkadir in Terra Amara – affiancati da Burak Sergen (Galip in Endless Love) e Aras Aydın (Emre Yiğit in Cherry Season e Berham in Tradimento). Un racconto epico e appassionante, destinato a lasciare il segno nel cuore degli spettatori.

Frutto proibito

Frutto Proibito (Yasak Elma) è un vero e proprio cult internazionale, giunto alla sesta stagione, che fonde glamour, potere e intrighi familiari. Al centro della trama due sorelle agli antipodi: una ambiziosa e senza scrupoli, l’altra romantica e genuina. Entrambe si muovono tra matrimoni di interesse, tradimenti e manipolazioni nel mondo dorato dell’alta società di Istanbul. Ogni episodio è un concentrato di colpi di scena. Una serie moderna, elegante e già amatissima in numerosi Paesi.

Il mio nome è Farah

Il mio nome è Farah (Adım Farah) può contare su due protagonisti amatissimi anche in Italia: Demet Özdemir (DayDreamer, My Home My Destiny) ed Engin Akyürek (Black Money Love). La serie racconta la toccante vicenda di una donna iraniana in fuga, pronta a tutto per proteggere suo figlio. Il suo cammino incrocia quello di un uomo legato alla criminalità, ma capace di sentimenti profondi. Un thriller romantico, intenso e travolgente, che ha già conquistato il pubblico internazionale.

Il coraggio di una donna

Il Coraggio di una Donna (Kadın) è un dramma intenso e realistico che ha commosso milioni di spettatori in Turchia. La protagonista, Bahar, è una giovane madre vedova che affronta con coraggio e dignità le sfide della vita quotidiana, lottando per garantire un futuro ai propri figli in una società spesso ostile alle donne sole. Una storia toccante e universale di resilienza, amore materno e speranza. La serie è ispirata al drama giapponese Woman, andato in onda nel 2013.

Con queste nuove quattro serie, già attesissime dagli appassionati del genere, Canale 5 rafforza il suo ruolo di punto di riferimento per il drama turco in Italia, proponendo al pubblico racconti intensi, volti amati e ambientazioni ricche di fascino. Un viaggio emozionante tra passioni, segreti e grandi sentimenti, destinato a coinvolgere e conquistare ancora una volta il cuore degli spettatori. Seguici su Instagram.