Tempesta d’amore, anticipazioni dal 12 al 16 maggio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 12 a venerdì 16 maggio 2025

Grata a Philipp per averle salvato la vita, Wilma inizia a pensare di includere il pronipote tra i propri eredi. A quel punto, però, lui deve impedire che venga scoperto il testamento da lui falsificato…

Vincent scopre che Ana è rimasta stregata dal ballo magico con Lisandro e inizia a pensare se sia il caso di rivelarle di essere lui il misterioso uomo con cui ha danzato…

Già a pezzi per la difficile situazione con Alexandra, Christoph riceve una terribile notizia sul Fürstenhof!

Per impedire che Ana scopra il testamento falsificato di Wilma, Philipp la distrae con un bacio appassionato!

I Sonnbichler decidono di scambiare il premio vinto alla lotteria con quello di Erik e Yvonne, rendendo così tutti felici!

Lale è felice che Theo voglia iniziare a fare arrampicata. L’entusiasmo del giovanotto per il nuovo sport, però, porta quest’ultimo ad esagerare…

Dopo aver assistito ad un bacio tra Ana e Philipp, Vincent prova a nascondere il proprio dolore. Poco dopo, però, Ana inizia a sospettare che sia proprio lui il “suo” Lisandro…

I Saalfeld e gli Schwarzbach provano in ogni modo a salvare il Fürstenhof. Ad insaputa di tutti, però, Markus sta continuando a tramare contro di loro…

Nicole rinuncia ad un’allettante proposta per non trascurare Michael. Ben presto, però, la donna si rende conto di aver basato tutta la sua vita sulla sua relazione col medico…

Alexandra e Christoph si riavvicinano dopo la loro separazione. Poi, però, la donna inizia a sospettare che il compagno abbia corrotto il comitato incaricato di decidere la permanenza del Fürstenhof nel club dei migliori 500 hotel.

Vincent confessa ad Ana di essere lui il “Lisandro” con cui la ragazza ha ballato romanticamente, ma le garantisce di non volere altro che un’amicizia. Poco dopo il veterinario si sfoga a sorpresa con Markus…

Zoe inizia a essere gelosa della vicinanza tra Ana e Philipp, in quanto vorrebbe più attenzioni da quest’ultimo. Tra le due donne si arriva allo scontro!

Nicole decide di accettare il posto di solista in un prestigioso coro. Michael è entusiasta per l’opportunità della compagna!

Christoph cerca in ogni modo di dimostrare la propria innocenza, anche per salvare la propria relazione con Alexandra. Quest’ultima, però, non sembra più credere nel loro amore…

Ana prova a riconciliarsi con Zoe e arriva vicina a sorprendere quest’ultima in flagrante con Philipp!

Con l’avvicinarsi delle nozze di Erik e Yvonne, Gerry organizza l’addio al celibato per il suo migliore amico e si prepara a tornare al Fürstenhof per il grande evento…

Philipp riesce a manipolare Ana, convincendola a confidargli un segreto che potrebbe rovinare Vincent per sempre…