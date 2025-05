The Family: Bedri e Yağmur si baciano | Anticipazioni

Un nuovo amore si farà strada nel corso delle prossime puntate di The Family. Accantonata definitivamente la relazione con Ekrem (Umutcan Ütebay), anche per via del matrimonio combinato tra l’uomo ed Elif (Zeynep Yüce), Yağmur Akın (Yüsra Geyik) si lascerà andare con Bedri (Alper Çankaya), il cugino del cognato Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ). Non a caso, tra i due scatterà un primo e romantico bacio…

The Family, news: Yağmur e i problemi col padre Ergun

La faccenda si delineerà quando Devin Akın (Serenay Sarıkaya) scoprirà con estremo sgomento che il padre Ergun (Ozan Gözel) si è accordato con la suocera Hülya (Nur Sürer) per farle credere che non potesse restare più incinta (mandando così a monte il suo matrimonio con Aslan). Delusa dal genitore, medico di professione e proprietario di una clinica privata, Devin non esiterà a denunciare il padre alle autorità, causandogli diversi problemi professionali.

Sinceramente pentito di ciò che fatto, anche perché avrà agito sotto ricatto di Hülya, Ergun cercherà più volte di scusarsi con Devin, che però non vorrà sentire ragioni. Una sera, l’Akin Senior si presenterà dunque a casa di Yağmur completamente ubriaco e, dopo averle chiesto scusa per non essersi mai preso cura di lei, finirà per perdere i sensi sul suo divano…

The Family, spoiler: il primo bacio tra Bedri e Yağmur

Dato che non saprà cosa fare, Yağmur telefonerà dunque a Bedri per chiedergli aiuto. Inizialmente, una volta che arriverà sul posto, Bedri crederà erroneamente che la donna abbia ucciso Ergun, salvo poi scoprire che è ancora vivo quando l’uomo si muoverà all’improvviso. A quel punto, il ragazzo aiuterà Yağmur a portare Ergun sul letto e si tratterrà un po’ a parlare con lei.

Tra un discorso e l’altro, Yağmur e Bedri non riusciranno a reprimere l’evidente attrazione che c’è tra di loro e si scambieranno un primo ed intenso bacio: un momento romantico che i due sceglieranno di interrompere, non andando oltre per via della presenza di Ergun nella camera accanto. Felice per l’avvicinamento, Bedri saluterà dunque Yağmur e le farà presente che riprenderanno il discorso con calma…

The Family, trame: la morte di Ergun sconvolge Yağmur

Il mattino successivo, Yağmur avrà dunque modo di parlare intensamente con Ergun e si riappacificherà definitivamente con lui, promettendogli di fare il possibile per convincere Devin a incontrarlo. In ogni caso, se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Yağmur non potrà mantenere la promessa, dato che Ergun morirà in quello che apparentemente sarà un incidente d’auto.

Date le successive indagini della polizia apparirà quindi chiaro che qualcuno ha manomesso i freni dell’auto di Ergun provocando la sua morte. I sospetti di Yağmur si concentreranno su Hülya, l’unica ad avere un motivo apparente per volersi sbarazzare di lui. Un dubbio che, in cuor loro, avranno anche Devin e Aslan, pure se si manterranno più cauti prima di rivolgere le loro accuse a Hülya.

Non a caso, il diverso modo con cui si approcceranno alla morte del padre metterà Devin e Yağmur su due fronti opposti. Fortunatamente, Yağmur potrà però contare sulla vicinanza di Bedri, che le starà accanto nell'elaborazione del lutto…