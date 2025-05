The Family: Ibrahim esce di scena tragicamente, ecco perché | Anticipazioni

Un personaggio sta per uscire di scena in modo drammatico nelle prossime puntate di The Family. In seguito ad un piano ordito contro il nipote Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ), İbrahim Soykan (Levent Ülgen) deciderà infatti di togliersi la vita. Ricapitoliamo dunque i singoli passaggi della storyline per capire meglio come si arriverà al funereo evento…

The Family, news: Aslan gravemente ferito

Come già anticipato, Behram sparerà tre colpi al petto di Aslan durante il banchetto nuziale di Ekrem (Umutcan Ütebay) ed Elif (Zeynep Yüce). Devin Akın (Serenay Sarıkaya), sua moglie, lo soccorrerà subito. In seguito al trasporto in ospedale, i medici opereranno d’urgenza Aslan, ma fin da subito le sue condizioni sembreranno gravi.

A quel punto, Devin deciderà di allearsi con l’odiata suocera Hülya (Nur Sürer) per scoprire chi possa aver fatto del male ad Aslan. All’inizio, le due donne sospetteranno di Bedri (Alper Çankaya) e Nedret (Ayda Aksel), che Aslan aveva escluso poche ore prima dell’attentato dalla gestione del motel turistico, e anche di İlyas Koruzade (Musa Uzunlar). Ma la verità sarà un’altra…

The Family, trame: il cerchio si stringe attorno a Ibrahim

Quando si troverà davanti a Behram, affetto da schizofrenia e problemi comportamentali, Devin cercherà in tutti i modi di scoprire chi lo abbia ingaggiato per uccidere Aslan. Osservandolo con attenzione, capirà che Behram batte tre dita quando mente. Questo gesto le farà quindi capire che è stato Ibrahim ad assumerlo.

In particolare, Devin chiederà a Behram se Ibrahim gli abbia ordinato di uccidere Aslan. Capirà subito che è vero quando l’uomo batterà tre dita sulla sedia. Subito dopo, la Akin darà ordine a Ekrem, Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu) e Iskender (Ali Savaşçı) di eliminare Behram. Poi andrà da Hülya e le racconterà tutto ciò che ha scoperto.

The Family, spoiler: il suicidio di Ibrahim

Qualche settimana dopo rispetto a questa scoperta, Aslan verrà dimesso dall’ospedale e preparerà nei minimi dettagli il momento della resa di conti con lo “zio” Ibrahim. Anche se quest’ultimo avrà cercato di vendicarsi di lui per non averlo messo al corrente della manomissione della sua siringa di insulina messa in atto da Serap (Selin Şekerci), Aslan non vorrà proprio saperne di perdonare il parente rimasto semi-paralizzato.

Per questo motivo, Aslan consegnerà allo zio una pistola e gli darà due scelte: o ucciderlo quando si volterà per andarsene oppure, per la prima volta, fare la cosa giusta per la sua famiglia. In pratica, gli suggerirà di togliersi la vita e di smetterla di tradire i suoi cari: Ibrahim seguirà il consiglio del nipote e si sparerà alla testa appena Aslan uscirà dalla stanza.

Un addio definitivo per Ibrahim che lascerà Hülya profondamente turbato, dato che sarà in preda ai sensi di colpa per essersi fidata di lui per così tanto tempo… Seguici su Instagram.