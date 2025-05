The Family: attentato ad Aslan! | Anticipazioni

Matrimonio insanguinato per Ekrem (Umutcan Ütebay) ed Elif (Zeynep Yüce) nel corso delle prossime puntate di The Family. Durante il loro ricevimento nuziale, Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) verrà infatti gravemente ferito da un sicario e ciò scatenerà una nuova “caccia all’uomo” nella dizi turca…

The Family, news: Ekrem e il matrimonio combinato con Elif

Ekrem ha accettato di sposare Elif su consiglio della madre per cercare di dimenticare la relazione passata con Yağmur Akın (Yüsra Geyik), la sorella di Devin (Serenay Sarıkaya). Tuttavia, anche se sarà consapevole del fatto che la sua famiglia non accetterà mai la sua ex, Ekrem sembrerà avere un momento di ripensamento quando ormai mancheranno pochissime ore alle nozze.

Lo scagnozzo di Aslan non sarà infatti più sicuro sul da farsi quando scoprirà che Yağmur non è realmente fidanzata con Burak, un suo collega. Inoltre, Ekrem proverà una profonda gelosia ogni volta che vedrà Yağmur in compagnia di Bedri (Alper Çankaya) e farà fatica a nascondere il suo evidente nervosismo.

Alla fine, anche se Aslan lo inviterà a fare chiarezza su se stesso prima che sia troppo tardi, Ekrem andrà avanti con le nozze e pronuncerà il suo sì a Elif.

The Family, trame: il matrimonio di Elif e Ekrem

La cerimonia nuziale andrà avanti senza alcun tipo di intoppo. Subito dopo lo scambio dei voti nuziali, tutti i membri della famiglia Soykan si riuniranno per festeggiare. Tra le altre cose, l’evento innescherà un vero e proprio riavvicinamento tra Aslan e Devin, i quali capiranno che non ha senso interrompere il loro matrimonio (dato che tra l’altro soltanto la notte prima sono finiti a letto insieme).

La gioia, però, lascerà presto spazio ad un vero e proprio dramma: un sicario si introdurrà infatti indisturbato nell’edificio ed annuncerà al suo mandante, via telefono, che sta per scoppiare il caos al matrimonio tra Elif e Ekrem. Parole con le quali l’uomo lascerà presagire ai telespettatori di voler uccidere qualcuno.

The Family, spoiler: l’attentato ad Aslan

Possiamo infatti anticiparvi che l’uomo raggiungerà Aslan in bagno e, senza esitare, gli sparerà tre colpi di pistola in pieno petto prima di fuggire. Devin soccorrerà il marito e lo accompagnerà in ospedale, dove i medici decideranno di operarlo per salvargli la vita.

Visto il ricovero di Aslan in terapia intensiva, Devin e Hülya (Nur Sürer) dovranno quindi unire le forze per scoprire chi abbia fatto del male al loro caro. E vi diciamo sin da ora che molti personaggi finiranno nel loro mirino: dallo zio İbrahim (Levent Ülgen), che lo stesso Aslan avrebbe mandato in coma diabetico, al nemico giurato İlyas Koruzade (Musa Uzunlar).

Nella lista verranno inseriti anche Bedri e sua madre Nedret (Ayda Aksel), ma per quale motivo? La risposta è semplice: qualche ora prima del matrimonio, Aslan aveva deciso di rompere la collaborazione con loro al molo turistico. Premesse di un vero e proprio giallo… Seguici su Instagram.