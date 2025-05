Tradimento 9 maggio: anticipazioni puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata di venerdì 9 maggio 2025

Ipek, Azra e Serra orchestrano un piano contro Guzide, avvalendosi dell’aiuto di Bilal, un amico attore di Serra. Bilal si presenta nello studio dell’avvocato sotto il falso nome di Suat Pakaydin, chiedendo assistenza per una controversia legata a una grossa eredità e narrando che il giudice Gazanfer e il cancelliere gli avrebbero richiesto una tangente di due milioni di dollari. Guzide cade nella trappola, e l’intera conversazione viene registrata. Prima che ciò accadesse, Yesim aveva origliato una telefonata tra Azra e Ipek, cercando invano di avvisare Guzide.

Successivamente, Ipek, Azra e Serra fanno manipolare da un esperto del suono la registrazione della conversazione tra Guzide e Bilal, alterandola per far apparire che Guzide avesse chiesto due tangenti da un milione di dollari l’una: una per sé stessa e l’altra per corrompere il giudice. La registrazione modificata viene consegnata da Azra al suo amico Rustu, per il cui giornale online collabora, con l’intento di generare un nuovo scandalo e distruggere la reputazione di Guzide.

Kahraman si reca a cena da Guzide con Oylum e Can, nonostante il disappunto di Mualla. Durante la serata, Tolga si presenta all’improvviso per consegnare dei documenti a Guzide; vedendo questa scena familiare, sprofonda nello sconforto. Intanto, Ipek viene assunta da Oltan. Tarik, intanto, è sempre più ai ferri corti con Yesim: la maltratta pesantemente e decide di uscire a cena con Oyku, Zelis e Ozan, lasciandola sola a casa. Sezai regala a Ipek un’auto nuova, ma lei non trova il coraggio di dirgli che ne aveva già acquistata una più grande.

Yesim affitta una cassetta di sicurezza presso un ufficio postale per nascondervi una chiavetta contenente il video che mostra Tarik uccidere Korkmaz. In seguito, consegna a Guzide la chiave della cassetta, chiedendole di promettere che la utilizzerà solo in caso le accada qualcosa. Guzide tenta invano di scoprire cosa contenga la cassetta, ma Yesim rimane vaga. Poco dopo, Yesim affronta Tarik, rivelandogli di essere a conoscenza del suo crimine. Tarik reagisce tentando di strangolarla, ma lei lo avverte che se le succedesse qualcosa, il video sarebbe consegnato alla polizia. Di fronte alla minaccia, Tarik desiste e cede al ricatto di Yesim, la quale comincia a esercitare pressioni su di lui.

Nel frattempo, Kahraman visiona un video di Celal e scopre che Oylum è la donna che ha visto il sicario di Behram poco prima che venisse assassinato. Sconvolto dalla scoperta, decide però di non condividere questa informazione con nessuno…