Tradimento, anticipazioni 11 maggio: Tarik non si presenta al matrimonio

Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata di domenica 11 maggio 2025

Guzide viene invitata come ospite in un programma televisivo che, in passato, aveva diffuso una notizia falsa sul suo conto. Durante la trasmissione, pretende pubblicamente delle scuse dalla conduttrice. Successivamente, grazie alle registrazioni originali dell’incontro con Bilal, Guzide riesce a dimostrare la propria innocenza. Sempre in diretta, rivela che dietro questa cospirazione potrebbe esserci il suo ex marito e suggerisce che sua nipote potrebbe essere coinvolta. Dopo aver visto il programma, Tarik telefona ad Azra chiedendole di incontrarsi.

Intanto, durante la colazione, Tarik e Yesim annunciano a sorpresa che si sposeranno quello stesso giorno. Nel frattempo, Azra riceve una convocazione in procura riguardo al video su Guzide, che ha deciso di intraprendere un’azione legale contro di lei. Gulsum informa Tarik che Guzide sta per accedere alla cassetta di sicurezza di Yesim. L’uomo organizza dunque un piano per sottrarne il contenuto una volta prelevato, ma Guzide trova la cassetta già vuota. Yesim sostiene di averla svuotata lei stessa.

Tarik non si presenta al matrimonio e incarica qualcuno di rubare l’auto di Guzide per cercare il misterioso contenuto della cassetta, che però non si trova lì. Tornato da Yesim, fornisce una scusa per giustificare la sua assenza alle nozze, ma lei intuisce la verità e lo minaccia. Per vendicarsi dell’ennesima umiliazione subita, lo obbliga a comprarle un’auto costosa. Nel frattempo, anche Zelis prova ad accedere alla cassetta di sicurezza della cugina.

Selin viene dimessa dall'ospedale, ancora profondamente scossa per la perdita della figlia e l'asportazione dell'utero. Oltan le promette che farà in modo che lei possa avere una bambina, ma a condizione che Tolga non venga informato di nulla. Chiede quindi a Serra di assicurarsi che Selin mantenga il silenzio. In parallelo, Yesim scopre che Zelis ha rubato la sua patente e ha cercato di accedere alla cassetta; affronta così Zelis davanti a Tarik e Ozan, scatenando un'accesa lite familiare. Delusa dal fatto che Ozan non l'abbia difesa apertamente, Zelis gli restituisce l'anello e se ne va…