Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 8 maggio 2025

Ipek, Azra e Serra mettono a punto un piano per danneggiare la reputazione di Guzide, accusandola pubblicamente di corruzione verso un giudice. Nel frattempo, Kahraman, tormentato dai sensi di colpa, confida a Behram, ancora in coma, i suoi sentimenti per Oylum. Spinto da questo amore, convince sua zia Mualla a chiedere scusa a Oylum, nel tentativo di riportare l’armonia all’interno della famiglia… Seguici su Instagram.