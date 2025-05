Tradimento anticipazioni: Oylum e Kahraman, matrimonio movimentato!

Nelle prossime puntate di Tradimento, le nozze tra Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) saranno piuttosto movimentate. Ad avere un ruolo chiave in tutta la questione sarà Mualla Dicleli (Nursel Köse) per un motivo ben preciso…

Tradimento, news: il grande segreto di Mualla

Tutto partirà quando Mualla seppellirà in grande segreto il figlio Behram (Aras Aydin) e farà credere a tutti quanti di averlo fatto trasferire in una clinica svizzera in grado di eseguire una terapia sperimentale. Una bugia che la Dicleli porterà avanti con una motivazione ben precisa: far avvicinare sentimentalmente Oylum e Kahraman per poi fare in modo che il piccolo Can, in realtà figlio di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), continui a crescere come un membro della famiglia.

Mualla non dirà infatti a Oylum che Behram è morto per evitare che decida di tagliare ogni contatto con la sua famiglia. Proprio per questo, la signora Dicleli non opporrà alcun tipo di resistenza quando Kahraman chiederà con successo alla Yenersoy di diventare sua moglie. E non a caso, pur di portare avanti la sua folle macchinazione, Mualla utilizzerà il suo ruolo di tutrice legale di Behram per far ottenere a Oylum il divorzio…

Tradimento, spoiler: Oylum e Kahraman si sposano

Nel momento in cui sarà a tutti gli effetti una donna libera, Oylum organizzerà in fretta e furia le sue nozze con Kahraman, che avrà saputo conquistarla con i suoi modi di fare galanti. In cerca della stabilità sentimentale che non ha mai avuto a causa degli sbagli commessi nelle sue relazioni passate con Tolga e Behram, la Yenersoy sentirà che Kahraman è l’uomo giusto per stare al suo fianco, in primis perché ha dimostrato che può fare da padre a Can.

Dopo aver dato le dovute rassicurazioni alla madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), Oylum comunicherà a Kahraman che non vede l’ora di diventare sua moglie. E così il matrimonio avrà luogo a villa Dicleli, con la presenza di quasi tutti i familiari dei due sposi, Ozan (Yusuf Çim) e Nazan Tokluca (Meltem Baytok) compresi. Appena l’officiante dirà che Oylum e Kahraman sono diventati marito e moglie accadrà però l’impensabile…

Tradimento, trame: le nozze vengono bloccate dall’arrivo della polizia

Eh sì: la polizia farà irruzione nella villa per arrestare Mualla, accusata dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere di Behram. A quel punto, tutti quanti scopriranno che il giovane Dicleli è morto e, di conseguenza, lo choc rovinerà tutta l’atmosfera festosa che si respirava fino a qualche minuto prima!

Ovviamente, il banchetto nuziale verrà annullato, dato che Kahraman e Nazan sceglieranno di seguire la zia per capire meglio che cosa abbia combinato. La situazione, peraltro, spingerà Güzide a fare ritornare Oylum sui suoi passi, dato che le farà presente che il suo matrimonio con Kahraman può essere reso nullo, dato che in fin dei conti Mualla le ha fatto ottenere il divorzio da Behram quando era già morto.

Oylum vorrà però davvero rendere nulle le sue nozze con Kahraman? In realtà, la Yenersoy non sembrerà dello stesso avviso della madre. Il tutto mentre Kahraman sarà decisamente contrariato dalle decisioni scellerate prese da Mualla pur di avvicinarlo a Oylum… Seguici su Instagram.