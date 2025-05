Tradimento anticipazioni: per Tolga e Selin c’è una nuova tragedia! Ecco quale

Una nuova tragedia sta per sconvolgere ulteriormente la vita degli sfortunati coniugi Tolga (Caner Şahin) e Selin Kaşifoğlu (Burcu Söyler). Nelle prossime puntate di Tradimento, il destino si accanirà ancora una volta contro di loro e le conseguenze saranno devastanti…

Tradimento, news: Tolga e Selin cercano di superare la loro crisi

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Tolga sembrerà intenzionato ad interrompere una volta per tutte il suo matrimonio quando scoprirà che Selin gli ha nascosto per mesi di avere perso la bambina che aspettavano.

Tuttavia, dopo essersela presa anche con il padre Oltan (Cem Bender), colpevole di aver suggerito a Selin di mentirgli sull’aborto, Tolga ritornerà sui suoi passi quando Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) rifiuterà di fare coppia di nuovo con lui e preferirà la prospettiva di sposare Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş).

A quel punto, l’unico obiettivo del giovane Kaşifoğlu sarà quello di risanare il suo rapporto con Selin, alla quale proporrà di adottare un bambino (decisione che prenderà perché la donna non potrà più restare incinta, dato che le avranno asportato l’utero in seguito all’aborto subito). Selin accetterà di buon grado la proposta, tant’è che andrà subito in una casa famiglia insieme a Tolga per procedere con l’adozione…

Tradimento, news: l’arrivo della piccola Zeynep

Alcuni giorni dopo, Tolga e Selin riceveranno dunque un primo responso favorevole. Le assistenti sociali chiederanno loro se vogliono prendersi cura di Zeynep, una neonata di pochi mesi abbandonata dai genitori, impossibilitati a prendersi cura di lei poiché con altri tre figli a carico.

In attesa di capire se potranno cambiarle il nome e, soprattutto, adottarla al 100% diventando a tutti gli effetti la sua famiglia, Serra e Tolga accoglieranno dunque in casa loro Zeynep e potranno contare anche sull’aiuto di Serra (İrem Tuncer).

Al contrario, Oltan sarà alquanto scettico sulla strana decisione presa dal figlio e della nuora di ricorrere all’adozione, in primis perché temerà che Tolga si stia soltanto convincendo di voler restare al fianco di Selin.

In ogni caso, Oltan sceglierà di non mettersi contro Tolga per l’ennesima volta e, alla fine, accoglierà Zeynep come sua nipote. Anche se ormai sarà troppo tardi…

Tradimento, spoiler: la nuova tragedia di Tolga e Selin

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, una sera, Selin si allontanerà per qualche secondo dalla culla di Zeynep per prepararle un biberon di latte. Al suo ritorno, la donna troverà però la bimba completamente cianotica e, dopo qualche secondo, si renderà purtroppo conto del fatto che è morta!

Sotto choc, Selin lancerà un grido straziante di dolore, che farà precipitare nella camera anche Tolga, Serra e Oltan, i quali non potranno fare nulla per rianimare la povera Zeynep. Una volta che verrà portata in ospedale, i medici non potranno fare altro che constatare il decesso della bimba e sottolineeranno che purtroppo si è tratto di un caso di “morte in culla”.

Un risvolto che farà sprofondare Selin nel baratro più totale e che avrà delle fatali conseguenze…