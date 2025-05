Tradimento: Tolga e Selin vogliono adottare un bambino! | Anticipazioni

Un buon proposito sembrerà animare Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e la moglie Selin (Burcu Söyler) nelle prossime puntate di Tradimento. Accantonati apparentemente i loro problemi nuziali, i due prenderanno la decisione di adottare un bambino… ma riusciranno davvero ad andare fino in fondo con il loro proposito?

Tradimento, news: Tolga e Selin sul punto di divorziare

Il matrimonio della coppia sembrerà infatti arrivare ad un punto di non ritorno quando Tolga scoprirà che Selin ha perso la bambina che aspettava ma ha finto per mesi di essere ancora incinta su consiglio del padre Oltan (Cem Bender).

A quel punto, visti i forti sentimenti che ancora proverà per l’ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), Tolga dirà più volte a Selin che il loro matrimonio è finito e le annuncerà che vuole ricorrere al divorzio.

Ovviamente, Selin non vorrà rassegnarsi al fatto di avere perso per sempre Tolga e finirà per commettere una serie di follie, come autolesionarsi per poi accusare il marito di averla picchiata. Tali escamotage non sortiranno però gli effetti desiderati, almeno fino a quando Tolga non perderà del tutto la convinzione di potersi riappacificare con Oylum e costruire un futuro insieme a lei…

Tradimento, trame: Oylum accetta di sposare Kahraman

La svolta arriverà, infatti, quando Oylum accetterà di sposare Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) di fronte allo sguardo attonito di Tolga. Anche se non sarà innamorato della moglie, il giovane Kaşifoğlu sceglierà dunque di ritornare da Selin, alla quale chiederà perdono per tutto quello che le ha fatto (e a cui prometterà che, da quell’istante in avanti, sarà un marito completamente fedele).

Da un lato il nuovo dietrofront di Tolga non convincerà affatto Oltan, sicuro che il figlio finirà per cadere di nuovo nei suoi precedenti errori; dall’altro Selin si farà andare bene le scuse del consorte e cercherà di risollevarsi dall’evidente depressione nella quale è caduta. Non a caso, darà subito il suo consenso ad una richiesta improvvisa di Tolga…

Tradimento, spoiler: Tolga e Selin vogliono adottare un bambino

Possiamo anticiparvi che Tolga manifesterà a Selin il desiderio di formare una famiglia insieme a lei. Dato che la donna non potrà più restare incinta, a causa della rimozione dell’utero successiva al precedente aborto, Kaşifoğlu proporrà dunque alla donna di ricorrere all’adozione di un bambino.

Selin dirà subito di sì, tant’è che accetterà di recarsi con Tolga in una casa famiglia per avviare le procedure preliminari di adozione. Queste saranno le premesse di una nuova storyline che, col trascorrere degli episodi, si rivelerà sempre più drammatica, dopo un periodo iniziale di grande felicità… Seguici su Instagram.