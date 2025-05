Tradimento anticipazioni: Serra incinta di Tolga!

Una gravidanza inattesa causerà una nuova ed imprevedibile svolta nelle prossime puntate di Tradimento. Dopo essersi infilata nel letto dello sbronzo Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), Serra (İrem Tuncer) scoprirà di aspettare un figlio proprio dal cognato. Un evento, questo, che darà il via a diversi imprevisti…

Tradimento, news: Tolga e l’ennesima tragedia con Selin

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, tutto prenderà il via quando Tolga e Selin (Burcu Söyler) decideranno di adottare la piccola Zeynep, data l’impossibilità per loro di diventare genitori in maniera naturale. Purtroppo, anche in questa circostanza, il destino si accanirà però contro di loro: Zeynep morirà in culla poche ore dopo l’arrivo in casa Kaşifoğlu, lasciando i due coniugi nella disperazione più totale.

A quel punto, Selin perderà definitivamente il lume della ragione: dopo aver sepolto la neonata (di circa tre mesi), si infliggerà alcune ferite con un coltello nelle sue braccia e, come se non bastasse, tenterà di fare del male anche a Tolga.

Proprio per questo, data l’evidente follia raggiunta da Selin, i medici decideranno di far ricoverare quest’ultima in una clinica psichiatrica, con grosso dispiacere di Tolga. Quest’ultimo si sentirà infatti in colpa poiché sarà stato lui a consigliare alla moglie di ricorrere all’adozione…

Tradimento, trame: Selin si infila nel letto di Tolga…

Sotto choc per quanto accaduto, Tolga finirà per bere più dovuto una volta che ritornerà a casa: una situazione della quale si approfitterà Serra! La ragazza non esiterà infatti ad infilarsi nel letto del cognato, convinto “erroneamente” di essere tra le braccia dell’indimenticata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), e farà l’amore con lui.

Ovviamente, il mattino successivo Serra andrà via dalla camera di Tolga prima del suo risveglio ed eviterà di dirgli che hanno passato la notte insieme; ciò perché Kaşifoğlu avrà dei ricordi abbastanza confusi di quanto accaduto e non avrà per nulla idea dell’inganno che gli ha teso la sorella della consorte. Tuttavia, anche in questo caso, l’imprevisto non tarderà ad arrivare…

Tradimento, spoiler: Serra scopre di essere incinta!

Qualche settimana dopo tale evento, Serra comincerà infatti ad avere delle forti nausee e si sentirà stanca più del dovuto, motivo per cui andrà in ospedale per fare delle analisi. Una volta avuti i risultati, la ragazza scoprirà dunque di essere incinta e il padre del bambino che avrà in grembo sarà proprio Tolga.

Insomma, la notte trascorsa col cognato costerà abbastanza cara a Serra, dato che darà l’impressione che non aveva certo minimamente messo in conto l’ipotesi di restare incinta. Come deciderà dunque di muoversi l’enigmatica Serra? Occhio perché la prima a rendersi conto dei suoi malesseri sarà Azra (Alize Gördüm), ma molto presto la storyline si arricchirà di altri colpi di scena… Seguici su Instagram.