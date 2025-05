Tradimento: Serra si infila nel letto di Tolga e… | Anticipazioni

Uno stranissimo piano di Serra (İrem Tuncer) prenderà piede nel corso delle prossime puntate di Tradimento. La ragazza riuscirà infatti ad andare a letto con Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), il marito della sorella Selin (Burcu Söyler), ma quale sarà il suo vero obiettivo?

Tradimento, news: l’ennesima tragedia devasta Tolga e Selin

La storyline partirà nel momento in cui, per ricucire il loro rapporto, Tolga e Selin decideranno di adottare una bambina. La scelta ricadrà dunque sulla piccola Zeynep, abbandonata dai suoi genitori poiché impossibilitati a prendersi cura di quattro figli. Tuttavia la neonata (di circa tre mesi) morirà poche ore dopo l’arrivo a casa Kaşifoğlu.

Anche se i medici sottolineeranno che si è trattato purtroppo di un caso sfortunato, Selin si darà la colpa della morte della piccolina e andrà anche dai suoi genitori per chiedere loro scusa. Idea che si rivelerà del tutto sbagliata, visto che i due se la prenderanno con lei e l’accuseranno di avere ucciso la loro piccolina. Tali parole faranno sprofondare Selin nel baratro più totale, tant’è che la donna si renderà protagonista di un folle gesto…

Tradimento, trame: ricovero coatto per Selin

Un giorno, quando resterà da sola in casa, Selin si armerà di coltello e comincerà a infliggersi dei piccoli tagli sulle braccia. Appena arriverà sul posto, Tolga cercherà di disarmarla, ma verrà a sua volta ferito lievemente al collo dalla moglie con il coltello. Immediatamente soccorsa dall’ambulanza, Selin verrà dunque portata in ospedale, dove i medici consiglieranno a Tolga di farla ricoverare in psichiatria.

Inizialmente riluttante, al contrario del padre Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), alla fine Tolga darà il suo consenso al ricovero quando Selin farà un’altra scenata di fronte ai dottori e agli infermieri: una situazione totalmente drammatica che lo porterà a rientrare da solo in casa in compagnia di Serra…

Tradimento, spoiler: Serra si infila nel letto di Tolga e…

Per cercare di voltare pagina in fretta e furia, Tolga finirà per bere più del dovuto, anche su invito di Serra. Ad un certo punto, dato che sarà completamente ubriaco, Kaşifoğlu sentirà la necessità di andare a letto per riposarsi un po’. Approfittando dell’evidente confusione del cognato, Serra non esiterà così ad infilarsi nel letto di Tolga, che la scambierà per Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), ormai felicemente sposata con Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş).

Il risultato? Tolga farà l’amore con Serra, convinto di essere tra le braccia della sua amata Oylum. Felice per essere riuscita nel suo scopo, Serra si preoccuperà il mattino successivo di uscire dal letto di Tolga prima del suo risveglio. E, come se non bastasse, la ragazza farà finta di niente appena Kaşifoğlu le dirà di avere dei ricordi confusi, circa la notte precedente, a causa del troppo alcool bevuto.

Ma per quale ragione Serra si sarà comportata in un modo così vile? Occhio perché, come già immaginerete, la complessa storyline è soltanto all’inizio e qualcuno finirà per farsi molto male… Seguici su Instagram.