Tradimento anticipazioni: Sezai farà una terribile scoperta su Ipek! Ecco quale

Una vera e propria doccia fredda attende Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Dopo aver chiesto con successo a Güzide Özgüder (Vahide Percin) di diventare sua moglie, l’avvocato farà una scoperta sconcertante sulla figlia Ipek (Ilayda Çevik)…

Tradimento, news: Güzide accetta di sposare Sezai

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Sezai vorrà dare una svolta al suo rapporto con Güzide, ormai divorziata da tempo da Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Confidando nel fatto che ormai Ipek sta prendendo le medicine e ha accantonato l’idea che la donna sia responsabile del suicidio della madre Sema, Sezai sorprenderà quindi Güzide con una vera e propria dichiarazione d’amore, al termine della quale le chiederà di diventare sua moglie.

Una volta che otterrà il desiderato sì dalla Özgüder, Sezai riceverà però a sorpresa una telefonata da Yeşim Denizeren (Asena Girişken), che gli chiederà appunto di recarsi in casa di una donna che non conosce. Seppur spiazzato, l’Okuyan deciderà di seguire l’indicazione della Denizeren e si presenterà sul posto, dove abiterà la proprietaria di un’azienda esperta nel settore della vigilanza. Grazie alle sue personali investigazioni, Yeşim avrà infatti scoperto chi ha cercato di investire Güzide qualche giorno prima…

Tradimento, spoiler: la terribile scoperta di Sezai

Appena visionerà il filmato, Sezai apprenderà con estremo sgomento che è stata proprio Ipek a cercare di mettere sotto con la macchina Güzide, miracolosamente salvata da una donna che si trovava sul ciglio della strada. Sotto choc, Sezai chiederà a Yeşim di non fare menzione dell’accaduto con Güzide, almeno per il momento, e si preparerà ad affrontare la figlia.

Una volta messa sotto pressione, Ipek ribadirà così per l’ennesima volta che considera Güzide responsabile dell’infelicità matrimoniale della madre Sema e rimprovererà Sezai perché non è mai riuscito a dimenticare la Özgüder.

A quel punto, la giovane Okuyan dirà al padre che è arrivato il momento di scegliere che strada prendere, specificando che se sposerà davvero Güzide finirà per perdere lei! Un vero e proprio ultimatum che metterà il povero Sezai in seria difficoltà…

Tradimento, trame: Güzide nota che Sezai è “strano”

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, Sezai dovrà affrontare un altro spiacevole imprevisto dall’ospedale di Avanos. I medici lo metteranno al corrente del fatto che Numan è stato colto da un grave malore e che le sue condizioni di salute sono disperate. Per questo, l’uomo non esiterà a mettersi in macchina per raggiungere l’amico e parlare più da vicino con i dottori.

Ancora confuso da ciò che ha appreso su Ipek, Sezai dirà dunque a Güzide che non è necessario che lo raggiunga ad Avanos. Parole che faranno porre più di una domanda alla Özgüder, la quale capirà subito che il suo “promesso sposo” è piuttosto freddo nei suoi riguardi. E, proprio per questo, Güzide vorrà vederci più chiaro… Seguici su Instagram.