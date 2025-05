Tradimento: Sezai chiede a Güzide di sposarlo! | Anticipazioni

Non sarà soltanto la proposta nuziale di Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) a Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) a tingere di romanticismo le prossime puntate di Tradimento. Tra qualche settimana, anche Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) chiederà con successo a Güzide Özgüder (Vahide Perçin) di diventare sua moglie. Tuttavia, i due innamorati dovranno fare i conti con una vera e propria scheggia impazzita: Ipek (Ilayda Çevik), la figlia dell’uomo…

Tradimento, news: Ipek e l’odio nei confronti di Güzide

La storyline non farà altro che complicarsi quando Sezai scoprirà che la figlia gli ha mentito fin dal primo giorno che ha messo piede a Istanbul. Appena le chiederà conto delle sue azioni, compreso l’acquisto di una seconda automobile che ha poi “regalato” ad Azra (Alize Gördüm), Ipek esploderà definitivamente contro Sezai e lo accuserà di non aver mai amato la defunta madre Sema.

Nel bel mezzo dello sfogo, Ipek farà presente al padre che Güzide è sempre stata la terza incomoda nel suo matrimonio e gli farà capire a chiare lettere che non è per niente favorevole alla loro relazione. Parole che feriranno profondamente l’avvocato, il quale però tenderà a giustificare la figlia (soprattutto quando gli farà presente che in Turchia ha smesso di prendere alcuni medicinali che le consentivano di vivere serenamente e senza rabbia).

Tradimento, trame: il dietro front di Ipek è sincero?

Fatto sta che, in seguito a questo sfogo, Ipek mostrerà sia a Sezai e sia a Güzide alcuni segnali di pentimento. Non a caso, nel bel mezzo di un confronto, la giovane Okuyan chiederà scusa alla Özgüder per il giudizio sbagliato che ha avuto su di lei. Scuse che si ritroverà a ripeterle anche dopo pochi giorni, visto che darà di matto quando, al termine di una cena, scoprirà che Güzide e Sezai si sono accordati per farle conoscere “per caso” uno psichiatra di loro conoscenza e incentivarla così a fare qualche seduta.

L’apparente pentimento di Ipek spingerà dunque Sezai a fare delle considerazioni sulla natura del suo rapporto con Güzide, ormai divorziata da tempo da Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu)…

Tradimento, spoiler: Sezai chiede a Güzide di sposarlo

Al termine di un incontro decisamente romantico, Sezai dirà a Güzide di essere stanco del loro rapporto poco concreto e, con dolcezza, le chiederà di diventare sua moglie, ponendo l’accento sul fatto che ormai anche Ipek ha accettato il loro amore e sta cercando di farsi perdonare. Discorso che convincerà subito la Özgüder, che risponderà sì alla proposta di Sezai di diventare sua moglie.

La coppia over della soap sembrerà quindi essere sul punto di convolare a nozze, ma tutto andrà davvero per il verso giusto in tempi brevi? In tal senso, vi invitiamo a fare attenzione a Yeşim Denizeren (Asena Girişken).

Visto il rapporto di stima instaurato con lei, Yeşim vorrà scoprire chi possa aver tentato di investire Güzide qualche giorno prima e, per questo, prenderà appuntamento con un'imprenditrice a capo di un'agenzia di sicurezza in possesso dei filmati delle telecamere sulla strada dello sventato attentato. Una mossa che darà modo alla donna di scoprire qualcosa che potrebbe mettere a rischio il matrimonio tra Sezai e Güzide…