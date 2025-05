Tradimento anticipazioni: Ümit e Yeşim, fine dell’incubo?

Fine dell’incubo per Ümit Özgüder (Cem Sürgit) e Yeşim Denizeren (Asena Girişken) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. I due riusciranno a dimostrare di non aver assassinato un loro cliente. Scopriamo insieme come…

Tradimento, news: Ümit e Yeşim accusati di omicidio

Tutto partirà quando Yeşim chiederà con successo a Ümit di diventare il cuoco e il socio dell’attività di catering che ha appena aperto. A quel punto, i due nuovi collaboratori decideranno di farsi carico della cena di compleanno del marito di una ricchissima cliente. Tuttavia, l’evento finirà in tragedia: come vi abbiamo raccontato, l’uomo morirà infatti dopo aver assaggiato il dolce preparato da Ümit.

La moglie del defunto accuserà dunque sia Ümit e sia Yeşim di aver avvelenato la pietanza, motivo per il quale i due verranno arrestati con l’accusa di omicidio. Grazie alla difesa legale di Güzide Özgüder (Vahide Percin) e di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), i novelli soci usciranno di prigione su cauzione, in attesa del processo, ma la storyline ovviamente non sarà finita qui dato che vorranno dimostrare ad ogni costo di essere innocenti. E proprio in virtù di ciò entrerà in scena il bizzarro Mike…

Tradimento, trame: Mike dà una prova a Tarik ma…

Possiamo anticiparvi che Mike si presenterà nell’ufficio di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) e dirà di essere un investigatore privato. L’uomo spiegherà a Tarik di essere stato ingaggiato dall’ormai defunto marito della cliente di Yeşim e Ümit per avere le prove del suo tradimento con un conoscente, presente tra l’altro alla “cena con delitto” al fianco della consorte.

In pratica, Mike spiegherà a Tarik che, nel corso della cena, l’uomo assassinato voleva chiedere il divorzio alla moglie, spiattellandole in faccia il tradimento di fronte all’amante. Proposito che non è riuscito a portare a termine perché la coniuge lo ha assassinato in combutta con l’amante. Insinuazioni che porterà avanti grazie ad alcuni scatti compromettenti della donna con il suo “spasimante”, che l’investigatore si dirà disposto a dare a Tarik soltanto in cambio di un’ingente somma di denaro…

Tradimento, trame: Ümit e Yeşim scagionati!

Neanche a dirlo, Tarik si rifiuterà di dare la cifra a Mike. Quest’ultimo sarà più fortunato appena farà un tentativo con Yeşim, alla quale, nonostante uno “sconto” sul denaro richiesto, darà le fotografie incriminate: le stesse che la Denizeren utilizzerà insieme a Ümit per interrompere una trasmissione televisiva nella quale la “vedova” e il suo amante li stavano accusando dell’assassinio del povero marito.

L’imprevisto in diretta consentirà di fatto a Yeşim e Ümit di dimostrare la loro innocenza nell’omicidio, anche se per la donna ciò potrebbe significare l’inizio di un nuovo incubo. Questo perché, al momento del pagamento, ignorerà una mossa fatta da Tarik che potrebbe porre fine al ricatto con cui Yeşim si è garantita la sua “benevolenza”… Seguici su Instagram.