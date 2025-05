Tradimento: Hakan, un truffatore per Güzide | Anticipazioni

La voglia di ritrovare il figlio perduto farà commettere un grosso passo falso a Güzide Özgüder (Vahide Percin). Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la donna vorrà riabbracciare il bambino che è stato scambiato alla nascita con Oylum (Feyza Sevil Güngör). Per tale ragione, la nostra protagonista incrocerà la sua strada con quella del giovane Hakan…

Tradimento, news: Güzide e il primo incontro con Hakan

Tutto partirà quando, con l’aiuto di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), Güzide entrerà in possesso della lista dei cinque bambini che sono nati nello stesso ospedale e nello stesso giorno di Oylum. Dopo aver scartato un primo candidato, la Özgüder farà quindi la conoscenza di Hakan. Quest’ultimo, ormai da diverso tempo, è però rinchiuso in carcere a causa di alcuni gravissimi reati che ha commesso.

Pur spaventata all’idea di accogliere un ipotetico criminale in casa, Güzide crederà di ravvedere una certa somiglianza tra Hakan e il primogenito Ozan Yenersoy (Yusuf Çim). Non a caso, l’avvocata racconterà al “criminale” la sua storia ed otterrà il suo consenso per effettuare il test del DNA. Partendo da ciò la storyline inizierà a complicarsi…

Tradimento, trame: Hakan viene gravemente ferito

Poche ore dopo, Hakan verrà pugnalato in una rissa in carcere ed avrà bisogno di una difficile operazione salvavita. All’ospedale nel quale verrà portato non ci sarà però nessun chirurgo disponibile e così, anche se non saprà ancora se il ragazzo è suo figlio oppure no, Güzide deciderà di contattare a sue spese un altro medico, che effettuerà l’intervento.

Per tutto il tempo della convalescenza, Güzide accetterà quindi di ospitare Hakan in casa sua, andando contro la furia di Ozan, che non vorrà proprio saperne di accettare un “nuovo” fratello. Al contrario, Ümit (Cem Sürgit) sarà entusiasta all’idea di avere un altro nipote e inizierà a comportarsi in maniera amichevole con Hakan…

Tradimento, spoiler: la grande truffa di Hakan

Ingenuamente, Ümit finirà dunque per rivelare di fronte a Hakan la password per accedere al conto di Güzide. Escamotage narrativo che darà modo ai telespettatori di scoprire il vero volto di Hakan: approfittando di un momento di distrazione generale, il galeotto si introdurrà nel conto della Özgüder per svuotarlo. In seguito, prima di far perdere le sue tracce, Hakan ruberà tutti i gioielli e gli oggetti elettronici presenti in casa.

Grazie a questa mossa, Güzide capirà dunque che Hakan l’ha soltanto presa in giro e spererà in cuor suo che non sia il figlio che sta cercando. Tra l’altro, in attesa di fuggire dalla Turchia per sfuggire alla giustizia, Hakan si nasconderà per alcuni giorni nello scantinato di Güzide, luogo dove verrà ritrovato per caso dalla governante Zeynep (Canan Ürekil).

Messa in salvo da Ozan, dopo che Hakan le punterà un coltello alla gola, Zeynep darà subito l'allarme. Nel giro di poco tempo, Hakan verrà quindi nuovamente arrestato. E, fortunatamente, Güzide scoprirà grazie al DNA che non è suo figlio. L'ennesima brutta avventura per la Özgüder e i suoi familiari, che di fatto non risolverà l'enigma dello scambio delle culle…