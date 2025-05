Tradimento: Kahraman chiede a Oylum di sposarlo | Anticipazioni

Nozze in vista nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Dati i forti sentimenti che prova nei suoi riguardi, Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) deciderà di fare un passo concreto verso Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e, dopo aver comprato un anello, le chiederà di diventare sua moglie. Cerchiamo dunque di capire insieme come si arriverà a questa importante svolta nella storyline e, soprattutto, quale sarà la risposta della ragazza…

Tradimento, news: Oylum e il grosso spavento per Kahraman

Tutto partirà quando, a causa di un grosso equivoco, Oylum crederà che Kahraman sia morto in seguito ad un incidente stradale. Appena se lo ritroverà di fronte vivo e vegeto in ospedale, la Yenersoy non riuscirà quindi a trattenere il suo entusiasmo e lo abbraccerà calorosamente, dando modo all’uomo di comprendere che non lo vede più soltanto come un semplice amico.

Nel frattempo, attorno alla coppia comincerà a svilupparsi un piano di Mualla Dicleli (Nursel Köse). Quest’ultima, dopo aver sepolto in gran segreto il figlio Behram (Aras Aydin) facendo credere a tutti quanti di averlo fatto trasferire in una clinica svizzera, vorrà fare in modo che Oylum e Kahraman si avvicinino sentimentalmente per non rischiare di perdere il piccolo Can.

Mualla temerà infatti che Oylum decida di lasciare villa Dicleli una volta scoperta la morte di Behram, motivo per il quale vorrà farla innamorare di Kahraman prima di comunicarle che è diventata vedova.

Tradimento, spoiler: Kahraman chiede a Oylum di sposarla e…

L’incidente sembrerà dunque fornire a Mualla un’ulteriore chance di vedere realizzato il suo desiderio. Deciso a non nascondere più i suoi sentimenti, Kahraman organizzerà infatti una cena romantica in compagnia di Oylum, al termine della quale estrarrà dalla sua tasca un anello di fidanzamento e le chiederà di diventare sua moglie.

Una proposta che non sarà priva di imprevisti. Possiamo infatti anticiparvi che, a sorpresa, si presenterà nel locale Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Quest’ultimo interromperà così la romantica proposta e proporrà a Oylum di ricominciare, specificandole che ormai il suo matrimonio con Selin (Burcu Söyler) è finito. La risposta della Yenersoy non sarà però quella che Tolga sperava…

Tradimento, trame: la risposta di Oylum

Profondamente delusa da Tolga, colpevole di essersi introdotto in casa Dicleli con una squadra di uomini armati per costringere Mualla a “liberarla”, Oylum dirà a Kahraman che accetta di sposarlo e lascerà che il suo ex assista a tutta la scena. Dopo ciò, una volta che Tolga sarà andato via, Oylum farà sapere a Kahraman che ha rinunciato all’amore, ma gli dirà che vuole sposarlo lo stesso perché ha saputo dimostrarle che può fidarsi completamente di lui.

E così mentre uno sconsolato Tolga tornerà con la “coda tra le gambe” da Selin chiedendole perdono per ciò che le ha fatto, Oylum si butterà a capofitto nella preparazione del matrimonio con Kahraman.

I preparativi daranno modo a Kahraman di rivelare a Oylum che, in passato, è stato legato a una donna già madre di un bambino: una relazione poi interrotta dal ritorno del marito della donna, che si pensava essere morto (sebbene in realtà fosse detenuto in carcere). In ogni caso, dato che Oylum risulterà ancora sposata a tutti gli effetti, Kahraman si preparerà a parlare con la zia Mualla per convincerla a concedere alla ragazza il divorzio da Behram.

A tale richiesta la Dicleli, in nome del suo machiavellico "piano di avvicinamento", non opporrà nessuna resistenza, finendo però per destare dei sospetti nella domestica pettegola İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan)…