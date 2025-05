Tradimento: Sezai scopre tutte le bugie di Ipek | Anticipazioni

Fino a quando la giovane İpek Okuyan (İlayda Çevik) riuscirà a nascondere al padre Ali Sezai (Ercan Kesal) il suo doppio volto? Occhio all’evolversi degli eventi nel corso delle prossime puntate di Tradimento, dato che il cerchio delle menzogne comincerà a stringersi attorno alla ragazza…

Tradimento, news: Ipek e il riconoscimento benefico….

Le tante bugie raccontate da Ipek inizieranno a scricchiolare nel momento in cui riceverà un premio per aver donato un milione di lire turche ad un’associazione benefica. Dato che in quel momento la figlia non sarà presente, a ritirare il riconoscimento ci penserà l’incredulo Sezai, che inizierà appunto a chiedersi come la parente abbia potuto donare una cifra così cospicua.

A quel punto, Sezai ripenserà ad un discorso fatto qualche giorno prima con Güzide Özgüder (Vahide Perçin), che aveva insinuato il dubbio che Ipek avesse una doppia automobile. Investigando più a fondo sulla questione, Sezai scoprirà dunque che Ipek ha davvero acquistato una seconda vettura, che poi ha intestato a nome dell’amica Azra (Alize Gördüm). Come se non bastasse, l’avvocato apprenderà poi che Ipek ha venduto anche un ristorante e un immobile che le aveva regalato…

Tradimento, spoiler: Sezai scopre tutte le bugie di Ipek

A quel punto, dato che Numan avrà lasciato Istanbul per un problema personale, Sezai penserà di far arrivare in città Neva, la donna che si è presa cura di Ipek fin dal giorno in cui è morta la madre Sema. La nuova arrivata si troverà dunque ad assistere alla resa dei conti tra i due Okuyan, durante la quale Ipek seguirà alla lettera i consigli di Neva e comincerà a piangere disperatamente appena il padre le renderà conto delle sue “folli spese”.

Seguendo alla lettera un “copione”, Ipek farà dunque presente al padre che ha sofferto di alcuni disturbi psicologici quando si trovava in Canada ed ammetterà di aver smesso di prendere i medicinali una volta che è arrivata in Turchia. Parole che ancora una volta faranno breccia nel cuore di Sezai, il quale, in preda ai sensi di colpa, perdonerà la figlia e le prometterà di aiutarla a superare il suo problema.

Tradimento, trame: che cosa ha in mente Ipek?

Agendo in tale maniera, Ipek potrà dunque continuare a tessere la sua tela contro Güzide, che considererà responsabile del suicidio della madre avvenuto tantissimi anni prima. Per prima cosa, la Okuyan tenterà di avvicinarsi sempre di più ad Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) – sul quale avrà messo gli occhi – e, dopo essersi fatta assumere in azienda, gli offrirà tutto il suo supporto.

Il tutto mentre, un giorno, Güzide rischierà di essere investita da una misteriosa macchina mentre starà tornando a casa. Fortunatamente la donna verrà salvata da una passante, che riuscirà ad evitare il peggio, ma sarà davvero difficile non pensare che dietro lo sventato attentato non ci sia proprio Ipek… Seguici su Instagram.