Un posto al sole, anticipazioni 12 maggio: Luca si prepara a lasciare Palazzo Palladini

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 12 maggio 2025

Dopo aver partecipato alla seduta medianica di Agata insieme a Iolanda, Michele sceglie di approfondire le sue indagini per sciogliere i dubbi che lo assillano fin dal momento della sua esperienza extracorporea. Intanto, Giulia è sempre più concentrata sui preparativi per il matrimonio, mentre Raffaele si dedica a calmare le inquietudini di Renato.

Luca si prepara in segreto a lasciare definitivamente Palazzo Palladini. Per Jimmy, la situazione scolastica continua a peggiorare: dopo l'incidente legato all'intelligenza artificiale, si verifica un episodio di bullismo in cui Matteo aggredisce Camillo. Stavolta, però, Viola decide di intervenire con misure serie....