Un posto al sole, anticipazioni 9 maggio: Michele incontra di nuovo Agata Rolando

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 9 maggio 2025

Samuel, spinto dal sostegno di Gabriela, non mostra alcuna volontà di farsi carico di spese d'affitto che non gli spettano. Serena si vede così obbligata a intervenire per risolvere i problemi delle sue sorelle. Nel frattempo, Giulia inizia a fantasticare sul matrimonio con Luca, ma lui appare determinato a seguire il proprio percorso senza esitazioni. Michele, invece, si prepara a incontrare nuovamente Agata. Riuscirà a scoprire qualcosa di più sulla sua enigmatica personalità?